Politico για συμφωνία Τραμπ - ΕΕ

Η πρόσφατη εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ φέρνει την ΕΕ αντιμέτωπη με τις αδυναμίες της: Νέες απειλές δασμών και τεχνολογικής πίεσης αναδεικνύουν την ανάγκη για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία και ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της.

Οι επικριτές της φον ντερ Λάιεν βιάστηκαν να υποστηρίξουν ότι η αποδοχή του δασμού 15% από τον Τραμπ στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα συνιστούσε πράξη «υποταγής», μια «καθαρή πολιτική ήττα για την ΕΕ» και μια «ιδεολογική και ηθική παραίτηση».

Όπως σχολιάζει το Politico, το μελάνι στη συμφωνία να μην έχει στεγνώσει ακόμη, ο Τραμπ τη Δευτέρα διπλασίασε την πίεση απειλώντας να επιβάλει νέους δασμούς στην ΕΕ για τους ψηφιακούς κανονισμούς που θα πλήττουν τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Αν η ΕΕ δεν συμμορφωνόταν, οι ΗΠΑ θα σταματούσαν να εξάγουν κρίσιμες τεχνολογίες μικροτσίπ, προειδοποίησε.

Είναι σαφές ότι το ασταθές παιχνίδι του Τραμπ με τους δασμούς απέχει πολύ από το τέλος του και ότι το μπλοκ των 27 χωρών είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει περαιτέρω πολιτικές προσβολές και άνισα αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις αυτό το φθινόπωρο.

Για να αποτρέψει την εδραίωση της ταπείνωσης, η ΕΕ αντιμετωπίζει έχει ένα δύσκολο έργο μπροστά της: να μειώσει την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ στους τομείς της άμυνας, της τεχνολογίας και των οικονομικών.

Για ορισμένους, η ΕΕ πρέπει να δει τη συμφωνία ως ένα σήμα αφύπνισης για να προωθήσει βαθιές αλλαγές και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης μέσω θεσμικών μεταρρυθμίσεων.

Για άλλους, η απάντηση βρίσκεται στην εμβάθυνση και τη διαφοροποίηση των εμπορικών δεσμών της Ένωσης - οι Βρυξέλλες επιμένουν ότι η δημοσίευση της εμπορικής συμφωνίας με το μπλοκ Mercosur των χωρών της Νότιας Αμερικής είναι προ των πυλών και εξετάζουν συμφωνίες με την Ινδονησία, την Ινδία και άλλες χώρες φέτος.

Έχουν επίσης εκφράσει την προθυμία τους να εντείνουν το εμπόριο με τον μπλοκ CPTPP που εστιάζει στην Ασία, στον οποίο συμμετέχουν ο Καναδάς, η Ιαπωνία, το Μεξικό, η Αυστραλία και άλλες χώρες.