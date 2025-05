Ρωσία - Ουκρανία

Σε νέο αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, στην Κωνσταντινούπολη, καθώς δεν επετεύχθη τελικά η πολυπόθητη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις δύο χώρες.

Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων υποστήριξε ότι η ρωσική πλευρά απαίτησε να της παραχωρηθούν εδάφη από την Ουκρανία που δεν βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο της Μόσχας.

Πρόκειται για το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα, τις τέσσερις περιοχές που η Ρωσία επιχείρησε να προσαρτήσει παράνομα το 2022.

Η Ρωσία φέρεται να ζητεί την πλήρη απόσυρση της Ουκρανίας από τα συγκεκριμένα εδάφη για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, κάτι που το Κίεβο δεν δέχεται σε καμία απολύτως περίπτωση.

Ειδικότερα, μετά το πέρας των συνομιλιών, διπλωματική πηγή της Ουκρανίας δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι απαιτήσεις της Ρωσίας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ήταν μη ρεαλιστικές και υπερβαίνουν κατά πολύ ό,τι είχε συζητηθεί προηγουμένως, καθώς απαιτεί την παραχώρηση εδαφών πριν από μία κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο, σε κάποια ζητήματα φαίνεται πως βγήκε «λευκός καπνός» από τη συνάντηση, καθώς συμφωνήθηκε η ανταλλαγή 2.000 αιχμαλώτων πολέμου, 1.000 από κάθε πλευρά, σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι.

«Οι ρωσικές απαιτήσεις είναι εκτός πραγματικότητας και υπερβαίνουν κατά πολύ οτιδήποτε έχει συζητηθεί προηγουμένως. Περιλαμβάνουν τελεσίγραφα προς την Ουκρανία να αποσυρθεί από το έδαφός της για κατάπαυση του πυρός και άλλους μη αρχικούς και μη εποικοδομητικούς όρους», δήλωσε η πηγή στο Reuters υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πραγματική κατάπαυση του πυρός και περαιτέρω γνήσια ειρηνευτική διαδικασία χωρίς προϋποθέσεις».

Η Μόσχα απαιτεί από το Κίεβο να παραδώσει ουκρανικά εδάφη πριν από μια κατάπαυση του πυρός, τόνισε Ουκρανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Από την άλλη, το Κίεβο κατηγόρησε την Μόσχα ότι υπέβαλε «απαράδεκτες απαιτήσεις» για να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις.

Συμφωνία για ανταλλαγή συνολικά 2.000 αιχμαλώτων

Πάντως, όπως αναφέρει ο Guardian, η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να ανταλλάξουν 1.000 αιχμαλώτους πολέμου από κάθε πλευρά, δηλαδή 2.000 συνολικά, σύμφωνα με δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ στην ουκρανική τηλεόραση την Παρασκευή, καθώς ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη.

Εάν η ανταλλαγή προχωρήσει, θα είναι η μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων σε περισσότερα από τρία χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Πιθανή συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν

Επιπλέον, ο Ουμέροφ ανέφερε ότι συζητήθηκε μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντιμίρ Πούτιν και λεπτομέρειες για ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός.

Παράλληλα, ανέφερε σύντομα θα υπάρξει ανακοίνωση για έναν πιθανό νέο γύρο συνομιλιών.

Φιντάν: Να αξιοποιηθεί η ευκαιρία

Κατά την έναρξη των συνομιλιών, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, αφού πρώτα καλωσόρισε τους καλεσμένους του, εξέφρασε την ικανοποίησή του που Ουκρανία και Ρωσία ανοίγουν ένα νέο «παράθυρο» στην ειρήνη, ενώ πρόσθεσε ότι είναι κρίσιμο και για τις δύο χώρες μια κατάπαυση του πυρός σε σύντομο χρόνο.

«Οι αντιπροσωπείες της Μόσχας και του Κιέβου πρέπει να αποφασίσουν μόνες τους αν θα καταλήξουν σε ειρήνη ή αν θα συνεχίσουν την καταστροφική σύγκρουση», τόνισε.

"There are two paths: one path leads us to peace, the second will lead to even greater destruction. The parties themselves will decide which path to choose"



Turkish Foreign Minister Hakan Fidan gave a welcoming speech at the negotiations between the Russian Federation and Kiev.… pic.twitter.com/azOEB8bbyL — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) May 16, 2025

«Η πρώτη συνάντηση σε τρία χρόνια μεταξύ εκπροσώπων της Ρωσίας και της Ουκρανίας είναι μια ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί, καθώς κάθε μέρα της σύγκρουσης οδηγεί σε θύματα. Οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη είναι σημαντικές για την προετοιμασία μιας πιθανής συνάντησης των ηγετών των χωρών. Η Άγκυρα πιστεύει ειλικρινά ότι η συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη μπορεί να οδηγήσει στην ειρήνη, εάν τα μέρη υιοθετήσουν μια εποικοδομητική προσέγγιση», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός.

Ταυτόχρονα, ο Ρούμπιο πραγματοποιεί συνάντηση στην Κωνστντινούπολη με συμβούλους εθνικής ασφάλειας από τις χώρες του «Euro-3» (Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία και Γαλλία), όπου συζητούν την κατάσταση γύρω από το Ιράν και την Ουκρανία.

Παρόλα αυτά, την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το Reuters αναφέρθηκαν εκρήξεις αναφέρθηκαν στην πόλη Ντνίπρο της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με το εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Suspilne, ενώ η περιοχή είναι σε κατάσταση συναγερμού για αεροπορική επιδρομή.

Σημειώνεται ότι, πριν τη δεύτερη φάση, Αμερικανοί αξιωματούχοι συνομίλησαν με Ρώσους αξιωματούχους πριν από την απευθείας συνάντηση ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με το TASS.

Τραμπ για Ουκρανία: Ενδέχεται να τηλεφωνήσω στον Πούτιν - Πιστεύω θα το λύσουμε

Για ενδεχόμενο τηλεφώνημα στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συζητήσουν το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Air Force One κατά την αναχώρησή του από το Αμπού Ντάμπι, δήλωσε: «Πρέπει να συναντηθούμε. Αυτός και εγώ θα συναντηθούμε».

Ενώ έπειτα συνέχισε: «Νομίζω ότι θα το λύσουμε, ή ίσως όχι, αλλά τουλάχιστον θα ξέρουμε. Και αν δεν το λύσουμε, θα είναι πολύ ενδιαφέρον».

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι σκοπεύει να συναντήσει τον Πούτιν «όσο το δυνατόν συντομότερα», καθώς οι τριμερείς συνομιλίες με εκπροσώπους της Ουκρανίας, της Ρωσίας και της Τουρκίας ξεκίνησαν σήμερα το μεσημέρι στην Κωνσταντινούπολη.

Ζελένσκι: Συνάντηση στα Τίρανα με Ευρωπαίους ηγέτες - Επικοινώνησαν με τον Τραμπ

Οι ηγέτες της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκαν την Παρασκευή (16/05) στα Τίρανα, στο περιθώριο της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Η συνάντησή τους αυτή πραγματοποιήθηκε αφότου ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των ρωσοουκρανικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε εκπρόσωπος της ουκρανικής προεδρίας, ο Σέρχιι Νικιφόροφ στο Reuters, κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης οι ηγέτες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε ζητήσει να υπάρξει «ισχυρή αντίδραση» εάν αποτύχουν οι συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης. Ο Γάλλος πρόεδρος από την πλευρά του εκτίμησε ότι η Ρωσία «δεν επιθυμεί» να συνάψει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την Ουκρανία και ότι θα πρέπει να της ασκηθεί «αυξημένη πίεση» για να πειστεί.

Ζελένσκι: Προτεραιότητά μας στις συνομιλίες είναι η κατάπαυση του πυρός

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι η πρώτη προτεραιότητα της Ουκρανίας στις συνομιλίες με τη Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη ήταν να εξασφαλίσει μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, ώστε να δημιουργηθεί μια βάση για μελλοντικές συνομιλίες σχετικά με μια ειρηνευτική συμφωνία.

Σε συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στα Τίρανα, ο Ζελένσκι είπε σε άλλους ηγέτες ότι είναι επίσης σημαντικό να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη στη διαπραγματευτική διαδικασία με την απελευθέρωση αιχμαλώτων πολέμου και την επιστροφή των παιδιών από τη Ρωσία.

Πηγή: AP / Vlasov Sulaj

«Η υπ' αριθμόν ένα προτεραιότητά μας είναι μια πλήρης, άνευ όρων και ειλικρινής κατάπαυση του πυρός. Αυτό πρέπει να συμβεί αμέσως για να σταματήσουν οι σκοτωμοί και να δημιουργηθεί μια σταθερή βάση για τη διπλωματία», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Και αν οι Ρώσοι εκπρόσωποι στην Κωνσταντινούπολη σήμερα δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε σε αυτό, σε μια κατάπαυση του πυρός ... τότε θα είναι 100% σαφές ότι ο Πούτιν συνεχίζει να υπονομεύει τη διπλωματία», είπε, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παράλληλα, κάλεσε σε «ισχυρή αντίδραση» από τη διεθνή κοινότητα αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης.

«Αν αποδειχθεί ότι η ρωσική αντιπροσωπεία βρίσκεται εκεί μόνο για μόνο για τους τύπους και δεν μπορεί να πετύχει κανένα αποτέλεσμα σήμερα, τότε ο κόσμος θα πρέπει να απαντήσει».

«Πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή αντίδραση, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων», πρόσθεσε, εκφράζοντας τη λύπη του ότι ο Πούτιν «φοβήθηκε» να μεταβεί στην Τουρκία.

Τι σχολιάζουν οι κυβερνητικές πηγές στην Αθήνα

Στην Αθήνα, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να δρα υπέρ της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, αποτελώντας αξιόπιστο συνομιλητή όλων των χωρών της ευρύτερης περιοχής, χωρίς να ετεροκαθορίζει την εξωτερική πολιτική της, αλλά και χτίζοντας πολύπλευρες σχέσεις στρατηγικού βάθους με ισχυρές περιφερειακές δυνάμεις.

Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ως παράδειγμα τη στρατηγική συνεργασία με την Ιταλία και την Αίγυπτο, χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει συμφωνίες οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, που θεωρούνται παράδειγμα σεβασμού τόσο των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και δη του Δικαίου της Θάλασσας, αλλά και των αρχών της καλής γειτονίας.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος μίλησε σε στρογγυλό τραπέζι αναφορικά με την ασφάλεια και την άμυνα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρθηκε στην κρισιμότητα αυτής της Συνόδου για το Ουκρανικό. Σημείωσε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία, λέγοντας ότι η πρόταση για άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη.

Τριμερής συνάντηση ΗΠΑ, Ουκρανίας και Τουρκίας - «Οι σκοτωμοί πρέπει να σταματήσουν», λέει ο Ρούμπιο

Στην πρώτη φάση των επαφών στην Κωνσταντινούπολη, το πρωί της Παρασκευής (16/05), οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Τουρκίας ολοκλήρωσαν τις συνομιλίες τους, οι οποίες διήρκησαν λίγο περισσότερο από μία ώρα, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ χαρακτήρισε «παραγωγικές» τις συνομιλίες με τους εκπροσώπους των ΗΠΑ και της Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ρουστέμ Ουμέροφ έκανε αυτή τη δήλωση σε Ουκρανούς δημοσιογράφους που τον ρώτησαν σχετικά μετά το τέλος της τριμερούς συνάντησης.

Την ίδια στιγμή, η εκπρόσωπος του Μάρκο Ρούμπιο, Τάμι Μπρους, δήλωσε ότι οι τρεις αντιπροσωπείες συζήτησαν τη σημασία της αναζήτησης ειρηνικού τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, σύμφωνα με το BBC. Ο Ρούμπιο επανέλαβε τη θέση των ΗΠΑ ότι «οι σκοτωμοί πρέπει να σταματήσουν».

⚡️ A meeting between representatives of Turkey, the US, and Ukraine has concluded in Istanbul



The photo shows moments of informal conversation between Fidan, Rubio, Yermak, and Umerov. pic.twitter.com/5izN6TVmfh — NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2025

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ και συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο Τούρκος ομόλογός του Χακάν Φιντάν, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα και ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ.

⚡️JUST IN: Ukrainian, US and Turkish delegations begin talks - Russians not invited to meeting with Rubio



The footage shows the U.S. Secretary of State alongside members of the Ukrainian delegation and the Turkish Foreign Minister. pic.twitter.com/bmoQsHhBwc — NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2025

📷 First photo of Turkey-USA-Ukraine talks



Composition of delegations:



🇺🇸

Marco Rubio, Secretary of State

Keith Kellogg, Special Representative for Russia and Ukraine

Thomas Barrack, Ambassador to Turkey



🇺🇦

Andrii Yermak, Head of the Presidential Administration

Rustem Umerov,… pic.twitter.com/fSZVi5DYX4 — Sputnik Africa (@sputnik_africa) May 16, 2025

Νωρίτερα υψηλόβαθμοι Ουκρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με Ευρωπαίους συμβούλους ασφαλείας, δήλωσε πηγή της ουκρανικής αντιπροσωπείας στο AFP. Στη συνάντηση αυτή πήραν μέρος οι Ουκρανοί υπουργοί Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ και Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα, ο Αντρίι Γερμάκ, προσωπάρχης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως και σύμβουλοι ασφαλείας από τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία και ο Αμερικανός εκπρόσωπος Κιθ Κέλογκ, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Such a picture from Istanbul:



• Ukraine’s Yermak, Umerov, Sybiha

• US Special Envoy Kellogg

• UK’s NSA Powell

• French Presidential Advisor Bonne

• German PM Advisor Sautter pic.twitter.com/DB540wEr3o — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 16, 2025

Κρεμλίνο: Οι επαφές Πούτιν-Τραμπ είναι πολύ σημαντικές για την επίλυση του Ουκρανικού

Παράλληλα, στην καθιερωμένη ενημέρωση προχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος σημείωσε ότι «οι επαφές των προέδρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των ΗΠΑ, Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, είναι εξαιρετικά σημαντικές για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης», αναφερόμενος στα σχόλια του Μάρκο Ρούμπιο ότι η συνάντηση αυτή αποτελεί «τελευταία ευκαιρία» για την επίλυση της σύγκρουσης.

«Αναμφίβολα, οι επαφές των προέδρων Πούτιν και Τραμπ είναι εξαιρετικά σημαντικές στο πλαίσιο της επίλυσης της ουκρανικής κρίσης», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Συμφωνούμε, φυσικά, με αυτή τη θέση. Η σημασία της είναι ανεκτίμητη», πρόσθεσε.

Ουκρανικές πηγές: Συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι και κατάπαυση του πυρός στην ατζέντα των συνομιλιών

Ουκρανική διπλωματική πηγή στο Reuters ανέφερε ότι η Ουκρανία θα έθετε ως προτεραιότητα την εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός στις αναμενόμενες συνομιλίες με ρωσική αντιπροσωπεία και την ανάγκη για «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης».

Η πηγή δήλωσε υπό τον όρο της ανωνυμίας ότι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα έθεταν επίσης το ενδεχόμενο μιας προσωπικής συνάντησης μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Καταλαβαίνουμε ότι για να έχει αποτέλεσμα οποιαδήποτε διπλωματία, πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Πραγματική, διαρκής και καλά ελεγχόμενη», δήλωσε η πηγή. «Πρέπει επίσης να υπάρξουν ανθρωπιστικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως η επιστροφή των ουκρανικών παιδιών, των κρατούμενων αμάχων, (και) η ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου».

Παράλληλα, η Ουκρανία αμφιβάλλει ότι οι Ρώσοι διαπραγματευτές στην Κωνσταντινούπολη είχαν «πραγματική εξουσία λήψης αποφάσεων», είχε δηλώσει στο AFP υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος πριν από την έναρξη των συνομιλιών.

«Ο Πούτιν έστειλε στην Κωνσταντινούπολη πρόσωπα που δεν έχουν καμία πραγματική εξουσία στη λήψη αποφάσεων...Αλλά αν η ρωσική αντιπροσωπεία διαθέτει ωστόσο κάποιες αρμοδιότητες, δεν θα μπορέσει να το αποδείξει παρά αποδεχόμενη τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, κυρίως την εφαρμογή μίας κατάπαυσης του πυρός».

Τι δήλωσαν Ρούτε και Ρούμπιο για τις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε δήλωσε πριν από την έναρξη των συνομιλιών ότι είναι καλό που οι Ουκρανοί έχουν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ πρέπει τώρα να «παίξει μπάλα».

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Ρούτε μιλώντας σε συνάντηση των ηγετών της ΕΕ στην Αλβανία σημείωσε ότι όλη η πίεση είναι πάνω στον Πούτιν τώρα και ότι έκανε λάθος που έστειλε μια χαμηλού επιπέδου αντιπροσωπεία στις συνομιλίες στην Τουρκία.

Επιπλέον, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας της Πέμπτη μετά από συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στην Αττάλεια, δήλωσε ότι: «Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν έχουμε υψηλές προσδοκίες για το τι θα συμβεί αύριο και, ειλικρινά, σε αυτό το σημείο πιστεύω ότι είναι απολύτως σαφές ότι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί πρόοδος είναι μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Πούτιν».

Πηγή: AP /Khalil Hamra, Pool

Πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι «θα συμβεί τίποτα παραγωγικό από αυτό το σημείο και μετά». Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία πρέπει να ξεκινήσουν «ειλικρινή και άμεση συζήτηση, κάτι που ο Πρόεδρος Τραμπ είναι πρόθυμος να κάνει».

Ποιοι συμμετείχαν στις αντριπροσωπείες

Σημειώνεται ότι, επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής ήταν ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, θεωρείται πρόσωπο χωρίς ιδιαίτερο πολιτικό βάρος στη Δύση και στο Κίεβο. Ωστόσο, είχε επίσης πάρει μέρος στις διαπραγματεύσεις του 2022, λίγο μετά το ξέσπασμα του πολέμου, που τελικά αποδείχτηκαν άκαρπες.

Από την άλλη πλευρά, ο Ζελένσκι έστειλε 12μελή αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ. Τα υπόλοιπα μέλη είναι ανώτερα στελέχη υπηρεσιών πληροφοριών, του επιτελείου και σύμβουλος της προεδρίας.

Ο Ουμέροφ ήταν επίσης παρών στις συνομιλίες το 2022. Ο Τατάρος της Κριμαίας δεν είχε ακόμη αναλάβει υπουργός τότε, ήταν απλός βουλευτής.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε γνωστό πως δεν θα είναι παρών στις συνομιλίες, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, να μην συμμετάσχει. Η ρωσική διπλωματία απέρριψε τις επικρίσεις ότι έστειλε αντιπροσωπεία δεύτερης τάξης