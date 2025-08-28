Πώς βλέπουν την πολιτική κρίση στη Γαλλία τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ

Τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία παρακολουθούν οι γείτονες της χώρας, μετά τη δέσμευση του πρωθυπουργού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, επιδιώκοντας να πείσει τα κόμματα για την αναγκαιότητα μείωσης του χρέους και του ελλείμματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Γερμανία

«Ο κόσμος περιμένει από τον Γάλλο εταίρο να είναι αξιόπιστος όσον αφορά τη διαχείριση των οικονομικών του», δήλωσε στο franceinfo ο Λεό Κλιμ, ανταποκριτής της γερμανικής εφημερίδας Der Spiegel στο Παρίσι. «Αυτή η κρίση είναι μακροχρόνια στη Γαλλία, είναι διαρθρωτική και κινδυνεύει να επηρεάσει ολόκληρη την Ευρώπη, αν οι Γάλλοι δεν καταφέρουν να κάνουν οικονομίες», πρόσθεσε.

Ιταλία

Ο Αλμπέρτο Τοσκάνο, Ιταλός δημοσιογράφος με έδρα το Παρίσι, δήλωσε επίσης στο franceinfo ότι «ο φόβος της Ιταλίας είναι ότι η αύξηση των επιτοκίων θα εξαπλωθεί». Επισημαίνει ότι η χώρα του κατάφερε να βελτιώσει τα δημόσια οικονομικά της τα τελευταία χρόνια, αν και εξακολουθεί να έχει υψηλό χρέος.

Βρετανία

Η Guardian δεν μάσησε τα λόγια της. «Το στοίχημα της λιτότητας του Φρανσουά Μπαϊρού δεν αξίζει να επιβραβευθεί», τιτλοφορεί η κεντροαριστερή βρετανική εφημερίδα. «Η πιθανή πτώση ενός ακόμη πρωθυπουργού είναι ένα ακόμη πλήγμα για την προεδρία του Εμανουέλ Μακρόν. Απαιτείται αλλαγή προτεραιοτήτων», συνεχίζει το δημοσίευμα.

Ισπανία

Η ισπανική εφημερίδα El País ανατρέχει στην αλληλεγγύη μεταξύ του Γάλλου προέδρου και του πρωθυπουργού του την Τετάρτη, με τίτλο «Ο Εμανουέλ Μακρόν δείχνει τη στήριξή του στον Μπαϊρού και προσπαθεί να καθησυχάσει για τη σταθερότητα της γαλλικής οικονομίας».

Βέλγιο

Η βελγική εφημερίδα Le Soir αναφέρει ότι διάφορα σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι. Ο Εμανουέλ Μακρόν μπορεί να προσπαθήσει να βρει έναν άλλο υποψήφιο πρωθυπουργό. Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού και η Κατρίν Βοτράν, αντίστοιχα υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων και υπουργός Υγείας, Εργασίας, Αλληλεγγύης και Οικογένειας είναι ισχυροί υποψήφιοι, εκτιμά η εφημερίδα.

Ελβετία

Η γαλλόφωνη έκδοση της Blick, η οποία διατίθεται αποκλειστικά στο διαδίκτυο, είχε να πει τα εξής για το θέμα: «Η Γαλλία δεν βρίσκεται στον πάτο του γκρεμού. Πέφτει. Η χώρα βρίσκεται ήδη με το ένα πόδι στο κενό. Το πρόβλημα είναι ότι η Γαλλία, ο γείτονας και εταίρος μας, θα πληγωθεί πολύ από την πτώση της από αυτόν τον γκρεμό».