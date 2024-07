Πώς βλέπει ο γαλλικός και διεθνής Τύπος τη νίκη Λεπέν

Τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών με την ανάδειξη του κόμματος της Λεπέν «Εθνικής Συσπείρωσης» σχολιάζει ο γαλλικός και διεθνής Τύπος, λίγες ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης στη Γαλλία και τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα.

Όπως μεταδίδει το BFMTV, οι ημερήσιες εφημερίδας της Γαλλίας, αναλύουν λεπτομερώς την επόμενη ημέρα, όπως την έκκληση για ένα «ρεπουμπλικανικό μέτωπο».

Η Le Figaro ανέδειξε στο πρωτοσέλιδό της τη μονομαχία Μελανσόν - Μπαρντέλα, ενώ το κύριο άρθρο της με τίτλο: «Γαλλική τραγωδία», αποτιμά το εκλογικό αποτέλεσμα λέγοντας ότι οι ιστορικοί θα χαρακτηρίζουν τις εκλογές με μια λέξη: «καταστροφή!».

«Ο Μακρόν ήθελε να ενώσει το κεντρώο κόμμα, να διχάσει την αριστερά και να απομονώσει το RN: όλοι οι υπολογισμοί του αποδείχτηκαν ψευδείς», σημειώνει.

Retrouvez la Une du «Figaro» du lundi 1er juillet.

→ https://t.co/zLB9R2vEOu pic.twitter.com/UYU80pxIET — Le Figaro (@Le_Figaro) June 30, 2024

Η L'Humanité καλεί σε «ενιαίο μέτωπο», κάνοντας λόγο για «σοκ» από τα αποτελέσματα που έθεσαν την ακροδεξιά στο προβάδισμα στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών.

Η Libération καλεί σε «ενιαίο μέτωπο» μετά το, όπως χαρακτηρίζει παρομοίως με την L'Humanite, «σοκ», τον πρώτο γύρο αυτών των εκλογών. Από την πλευρά της, η Le Monde μιλάει για «ρεπουμπλικανικό μέτωπο».

Η εφημερίδα La Voix du Nord αναφέρει ότι «ο Εμανουέλ Μακρόν «έβαλε ένα στοίχημα. Το έχασε. Ακόμα χειρότερα, είναι μια καταστροφή για το στρατόπεδό του».

Στα γαλλικά δημοσιεύματα του Τύπου η απόφαση του Μακρόν να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να προχωρήσει σε εκλογές χαρακτηρίζεται ως «αποτυχημένο στοίχημα», καθώς ηττήθηκε και βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση.

Η Γαλλία βρίσκεται στα πρόθυρα της σκληρής δεξιάς ηγεσίας για πρώτη φορά από τότε που το καθεστώς του Βισύ συνεργάστηκε με τη ναζιστική Γερμανία, σχολιάζουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

O Guardian γράφει ότι «Η ακροδεξιά παίρνει προβάδισμα στις γαλλικές εκλογές», ενώ oι δηλώσεις της Μαρίν Λεπέν ότι το κόμμα της «σχεδόν εξόντωσε» τον Εμανουέλ Μακρόν γίνονται πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Daily Telegraph που αναφέρει ότι οι εκλογές θεωρήθηκαν δημοψήφισμα για την ηγεσία του κ. Μακρόν και μια νίκη του Εθνικού Συναγερμού θα του δημιουργούσε ανείπωτους πονοκεφάλους.

📰 The front page of tomorrow's Daily Telegraph:



'Le Pen: I have wiped out Macron' #TomorrowsPapersToday



Sign up for the Front Page newsletter👇https://t.co/x8AV4OoUh6 pic.twitter.com/Q6CsobnQBL — The Telegraph (@Telegraph) June 30, 2024

Οι Financial Times αναφέρουν ότι η ακροδεξιά δεν έχει βρεθεί στην εξουσία στη Γαλλία από το καθεστώς του Βισύ που συνεργάστηκε με τη ναζιστική Γερμανία κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Εθνικός Συναγερμός θα μπορούσε τώρα να μετακινηθεί από το περιθώριο της πολιτικής στην καρδιά της κυβέρνησης, στέλνοντας μήνυμα σοκ σε όλη την Ευρώπη.

«Η γαλλική δεξιά ταπεινώνει τον Μακρόν» είναι ο τίτλος των Times. Το κόμμα της Λεπέν πολύ πιθανόν να κυβερνήσει κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Το Sky News σχολιάζει ότι το αποτέλεσμα είναι σχεδόν διπλάσιο από το 18% που πέτυχε το κόμμα της Λεπέν στις εκλογές του 2022 και το καθιστά ικανό να γίνει το μεγαλύτερο κόμμα στην Κάτω Βουλή της Γαλλίας, ενώ το BBC αναφέρεται στη συμμετοχή στις εκλογές που ανήλθε στο 65,5%, η υψηλότερη από τις κοινοβουλευτικές εκλογές του 1997.

Τέλος, η Wall Street Journal αναφέρεται στο αποτέλεσμα των εκλογών με τίτλο: «Η ακροδεξιά κερδίζει τον πρώτο γύρο των γαλλικών βουλευτικών εκλογών».