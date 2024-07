Σαλβίνι σε Λεπέν: Ο Μακρόν φέρεται σαν μια οποιαδήποτε Φον ντερ Λάιεν

Συγχαρητήριο μήνυμα έστειλε με ανάρτησή του στο Χ, ο Ματέο Σαλβίνι προς τη Μαρί Λεπέν και τον Ζορντάν Μπαρντελά για το εκλογικό αποτέλεσμα, αφήνοντας αιχμές για τη στάση του Εμανουέλ Μακρόν, τονίζοντας ότι «φέρεται σαν μια οποιαδήποτε Φον ντερ Λάιεν».

"Είναι ντροπή το ότι ο Μακρόν, ζητώντας να δημιουργηθούν πολιτικά μπλοκ κατά του Εθνικού Συναγερμού στον δεύτερο γύρο των εκλογών, φέρεται σαν μια οποιαδήποτε φον ντερ Λάιεν και προσπαθεί να αντισταθεί, με κάθε τρόπο, σε μια αλλαγή που επέλεξαν εκατομμύρια Γάλλοι, τόσο στο Παρίσι, όσο και στις Βρυξέλλες", γράφει ο γραμματέας της Λέγκα και αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης.

🇫🇷 Complimenti a @MLP_officiel e @J_Bardella per lo straordinario risultato ottenuto al primo turno delle elezioni legislative in Francia, come emerge dagli exit poll.

Vergognoso Macron che, chiamando ai “blocchi” contro il Rassemblement National al secondo turno, si comporta…