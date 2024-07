Channel 13 Ισραήλ

Το τέλος του πολέμου Ισραήλ - Χαμάς, με τη σημερινή του μορφή, θα ανακοινωθεί εντός 10 ημερών, όπως αναφέρουν οι εκτιμήσεις του Ισραηλινού Channel 13, καθώς ο ισραηλινός στρατός (IDF) θα περάσει στην τρίτη φάση του πολέμου και θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για διευθέτηση στα βόρεια σύνορα με τον Λίβανο.

Το Channel 13 επικαλέστηκε έναν Ισραηλινό αξιωματούχο ο οποίος ανέφερε: «Ο πόλεμος δεν θα τελειώσει και θα κινηθούμε όπου υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα της Χαμάς».

Ο αξιωματούχος επισήμανε ότι η δραστηριότητα στη Γάζα θα συνεχιστεί μέσω επιθέσεων και αεροπορικών επιδρομών.

