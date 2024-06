Βελιγράδι: Σύλληψη δύο υπόπτων μετά την επίθεση στην ισραηλινή πρεσβεία

Δύο άνδρες προφυλακίστηκαν, μία ημέρα μετά την επίθεση κατά του αστυνομικού φρουρού μπροστά από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι το Σάββατο (29/06), δήλωσε την Κυριακή ένας τοπικός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία είχε ασπαστεί το Ισλάμ, πυροβόλησε τον αστυνομικό, ενώ αυτός βρισκόταν σε υπηρεσία μπροστά από την ισραηλινή πρεσβεία. Ο αστυνομικός άνοιξε πυρ σε αυτοάμυνα και ο δράστης κατέληξε αργότερα.

Ο δράστης, από το Μλαντένοβατς, κοντά στο Βελιγράδι, ζούσε στο Νόβι Παζάρ, ιστορικό και πολιτικό κέντρο της μουσουλμανικής μειονότητας των Βόσνιων της Σερβίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι πρώτες ενδείξεις συνέδεσαν την επίθεση με άτομα για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι συνδέονται με τον υπερσυντηρητικό βαχαμπιστικό κλάδο του Ισλάμ που κυριαρχεί στη Σαουδική Αραβία, ανέφεραν οι αρχές.

«Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε διάφορες τοποθεσίες στη Σερβία - δεκάδες άνθρωποι ανακρίθηκαν», δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας, Ίβιτσα Ντάτσιτς, στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTS.

Οι εισαγγελείς θα εξακριβώσουν αν συνδέονται με τη «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση», πρόσθεσε.

«Αυτό που είναι αδιαμφισβήτητο για όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι ανήκουν στο εξτρεμιστικό κίνημα των Οαχαβιτών».

Δύο άνδρες τέθηκαν υπό κράτηση, δήλωσε ο υπουργός.

Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο σε όλη τη χώρα και η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται, δήλωσε ο Ντάτσιτς.

«Πρόκειται για μια επιχείρηση εναντίον εξτρεμιστών και τρομοκρατών, ανθρώπων που εμπλέκονται άμεσα στην επίθεση, αλλά... επίσης εναντίον εκείνων για τους οποίους υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να ανήκουν σε τρομοκρατικές ομάδες», δήλωσε ο υπουργός.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ ευχαρίστησε το Σάββατο τις σερβικές αρχές για την «ισχυρή υποστήριξη και συνεργασία τους μετά την απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας κατά της πρεσβείας του Ισραήλ στο Βελιγράδι σήμερα».

