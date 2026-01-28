Πορτογαλία: Οι πλημμύρες προκάλεσαν δύο θανάτους και πολλές ζημιές (pics&vid)

Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι που σημειώθηκαν στην Πορτογαλία στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και πολλές ζημιές στην περιοχή της Λισαβόνας και στο κέντρο της χώρας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Συγκεκριμένα, το πέρασμα της καταιγίδας Kristin σημαδεύτηκε από ισχυρές βροχές και ριπές ανέμου που έφθασαν μέχρι τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας πτώσεις δένδρων, πλημμύρες και κατολισθήσεις και αναγκάζοντας τις υπηρεσίες διάσωσης να επέμβουν συνολικά σε περίπου 1.500 περιπτώσεις από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 8.00 σήμερα το πρωί τοπική ώρα (02:00-10:00 ώρα Ελλάδας).

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στη Βίλα Φράνκα ντε Σίρα, στα περίχωρα της Λισαβόνας, όταν δένδρο που είχε ξεριζωθεί έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, σύμφωνα με την εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας.

Άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από πτώση «μεταλλικής δομής» στο Μόντε Ρεάλ, στην περιοχή της Λεϊρία (κέντρο), διευκρίνισε η πολιτική προστασία.

Η πορτογαλική κυβέρνηση αντέδρασε με μια ανακοίνωση όπου χαρακτηρίζει την καταιγίδα «ακραίο κλιματικό γεγονός, που προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε πολλά τμήματα της επικράτειας».

Έως 850.000 νοικοκυριά ή θεσμοί δεν είχαν ηλεκτροδότηση τις πρώτες πρωινές ώρες.

Αρκετοί οδικοί άξονες παραμένουν αποκομμένοι, ή εν μέρει κλειστοί, μεταξύ των οποίων ο κύριος αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Λισαβόνα με το βόρειο τμήμα της χώρας, και η κυκλοφορία των τρένων έχει επηρεαστεί επίσης κατά περιοχές.

Αρκετές κοινότητες αποφάσισαν να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σήμερα, και στη Φιγκεϊρά ντα Φοζ, στις ακτές της κεντρικής Πορτογαλίας, ο άνεμος παρέσυρε έναν τεράστιο τροχό.

Υπενθυμίζεται ότι, η Πορτογαλία πλήττεται τις τελευταίες ημέρες από διαδοχικές καταιγίδες, που προκάλεσαν ήδη έναν θάνατο αυτό το Σαββατοκύριακο, όταν ένα άνδρας παρασύρθηκε από νερά στην προσπάθεια να διασχίσει έναν μικρό ποταμό με το αυτοκίνητό του.

Η καταιγίδα Kristin συνέχισε τη διαδρομή της ανατολικά και έφθασε σήμερα το πρωί στην Ισπανία, η οποία πασχίζει ακόμη να ανταποκριθεί στις συνέπειες ενός προηγούμενου συστήματος, της καταιγίδας Joseph. Στην παράκτια πόλη Τορεμολίνος, ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την πτώση μιας φοινικιάς χθες, Τρίτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μία γυναίκα.

Περισσότεροι από 160 δρόμοι σε όλη την Ισπανία επηρεάστηκαν από το χιόνι, περιλαμβανομένων 27 αυτοκινητοδρόμων στο κύριο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων, όπως ο A-6 που συνδέει τη Μαδρίτη με το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Το χιόνι κάλυψε επίσης τις στέγες των σπιτιών σε τμήματα της κεντρικής Μαδρίτης αλλά δεν προκάλεσε μεγάλα προβλήματα.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας AEMET προειδοποίησε ότι μεγάλες περιοχές της χώρας μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με πολύ ισχυρούς ανέμους, με μερικές ριπές να φθάνουν την ισχύ τυφώνα. Οι αρχές σε τμήματα της νότιας περιφέρειας Αλμερία εξέδωσαν κόκκινο συναγερμό λόγω της σφοδρότητας των ανέμων.

Storm #Kristin crossing Iberia this morning, distinctive hook on it as it entered Portugal, gust of 177 km/h (110mph) at Monte Real just inland from coast between Lisbon and Porto, 137 km/h (85mph) at Castelo Branco much further inland in Portugal, has hallmarks of a sting jet. https://t.co/e1C4XkwOBj pic.twitter.com/ZBnfvjSF6b — Nick's Weather Eye (@NickJF75) January 28, 2026

Τοπικές αρχές έκλεισαν πάρκα και σε ορισμένες περιοχές εξωτερικά αθλήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες ανεστάλησαν.