Πορτογαλία: Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες από την καταιγίδα «Κλαούντια»

Στους τρεις ανέρχονται μέχρι στιγμής οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στην Αλμπουφέιρα, μια τουριστική πόλη στη νότια Πορτογαλία, λόγω των ισχυρών ανέμων που σαρώνουν την περιοχή του Αλγκάρβε, που έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό απέναντι στην καταιγίδα Κλαούντια η οποία πλήττει τη χώρα εδώ και αρκετές ημέρες, έγινε γνωστό από επίσημη πηγή.

Σε σύντομη ανακοίνωση, ο Πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα εξέφρασε την «αλληλεγγύη του με τις οικογένειες των θυμάτων, μετά το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Κλαούντια που έπληξε την Αλμπουφέιρα σήμερα το πρωί».

Η Πολιτική Προστασία είχε αναφέρει νωρίτερα στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως οι σφοδροί άνεμοι προκάλεσαν τον τραυματισμό δύο ανθρώπων ενώ άλλος αγνοούνταν σε κατασκηνωτικό χώρο στην Αλμπουφέιρα. Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του θα μπορούσε να είναι εκείνος που αρχικά φερόταν ως αγνοούμενος.

Εξάλλου, σε εστιατόριο παραλιακού σταθμού κοντά στην Αλμπουφέιρα «η μερική κατάρρευση μιας στέγης (...) προκάλεσε τον τραυματισμό 20 ανθρώπων», δήλωσε επίσης η Πολιτική Προστασία.

🚨🇵🇹 Meanwhile in Albufeira, Portugal



This is overnight damage from a Tornado.



Who ever remembers Tornados ever hitting West Coast Portugal?



Nah me neither. pic.twitter.com/GvbLsuV400 — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) November 15, 2025

🚨🇬🇧 STORM CLAUDIA UNLEASHES RECORD FLOODS ON MONMOUTH



Storm Claudia dumped a month’s worth of rain in just 24 hours, sending the River Monnow to its highest level ever and drowning Monmouth under up to three feet of water.



🔴 A major incident has been declared as homes, shops… pic.twitter.com/KvV46VKfJW — British Intel (@TheBritishIntel) November 15, 2025

Πολλές περιοχές της νότιας Πορτογαλίας τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Inundações e quedas de árvores marcam passagem da depressão Claudia por Portugal https://t.co/2HVfeyEjVb pic.twitter.com/wY9uBsZRI6 — Postal do Algarve (@postaldoalgarve) November 13, 2025

Στο μεταξύ, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων βρέθηκε νεκρό προχθές Πέμπτη στην κατοικία του κοντά στη Λισαβόνα, έπειτα από πλημμύρες που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις την προηγούμενη νύχτα.

Happy Friday everyone! Storm Claudia just doesn’t give up. Check out this invasion of downpours and thunderstorms heading into Portugal… quite a surprising amount of lightning activity as well ⚡️ pic.twitter.com/QZNM0M4PKY — Weather Watcher (@WXWatcher07) November 14, 2025

Η Πολιτική Προστασία της Πορτογαλίας δήλωσε σήμερα το πρωί ότι είχε καταγράψει περισσότερα από 3.300 περιστατικά από την Τετάρτη, κυρίως πλημμύρες και πτώσεις δέντρων στο σύνολο της πορτογαλικής επικράτειας, ως αποτέλεσμα της τροπικής καταιγίδας Κλαούντια.