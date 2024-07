Πολωνία: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους, νεκρός ο πιλότος (vid) 

Αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας της Πολωνίας συνετρίβη σήμερα στο αεροδρόμιο Γκντίνια-Κοσακόβο, στο βόρειο άκρο της χώρας, παρασύροντας στον θάνατο τον πιλότο.

«Ο πιλότος του Μ-346 Bielik που συνετρίβη στο αεροδρόμιο Γκντίνια-Κοσακόβο, σκοτώθηκε επί τόπου», ανακοίνωσε ο υποπτέραρχος Ιρενέους Νόβακ, επισημαίνοντας πως «ο πιλότος δεν επιχείρησε να εκτιναχθεί».

Το αεροσκάφος M-346 συνετρίβη την ώρα που ο πιλότος επιχειρούσε ριψοκίνδυνους ελιγμούς ενόψει επίδειξης στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχει. Η στιγμή της συντριβής καταγράφεται σε αρκετά βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω κοινωνικών δικτύων. Το M-346 χάνει απότομα ύψος και καρφώνεται στο έδαφος, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη.

BREAKING: A Polish Military M-346 Bielik plane has crashed in Gdynia as the pilot was preparing for an airshow. pic.twitter.com/d2jBs4xJhB

Polish Military Plane Crashes Near Baltic Sea



An M-346 Bielik jet trainer crashed during a training flight in Gdynia, Poland, reported by the High Command of the Polish Forces. Emergency services are on-site. A video shows the crash and subsequent fire. Unconfirmed reports… pic.twitter.com/M2P8vrZsK8