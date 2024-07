Κατς σε Ερντογάν για την πολιτική του ΝΑΤΟ: «Πρώτα από όλα, δεν αποφασίζεις τίποτα»

Σκληρή απάντηση έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ισραέλ Κατς στον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν μετά τη δήλωση του τελευταίου ότι θα εμποδίσει τη συνεργασία του ΝΑΤΟ με τη χώρα του.

«Ερντογάν δεν αποφασίζεις τίποτα» ήταν η σφοδρότατη απάντηση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών στις αναφορές του

Ερντογάν επειδή είπε ότι δεν είναι δυνατό για το ΝΑΤΟ να συνεχίσει τη συνεργασία του με το Ισραήλ.

«Μέχρι να εδραιωθεί συνολική, βιώσιμη ειρήνη στην Παλαιστίνη, οι προσπάθειες συνεργασίας με το Ισραήλ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ δεν θα εγκριθούν από την Τουρκία», απείλησε ο Ερντογάν σε συνέντευξη Τύπου στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο Κατς απάντησε λέγοντας ότι ο Ερντογάν δεν μπορεί να καθορίσει την πολιτική του ΝΑΤΟ. «Πρώτα από όλα, Ερντογάν, δεν αποφασίζεις τίποτα», έγραψε στην πλατφόρμα «Χ».

Μάλιστα, συνέχισε, «μια χώρα όπως η Τουρκία, που υποστηρίζει τους δολοφόνους και τους βιαστές της Χαμάς και του ιρανικού άξονα του κακού, δεν πρέπει να είναι μέλος του ΝΑΤΟ» και κατέληξε: «ντροπιάζεις την κληρονομία του Ατατούρκ».

.@RTErdogan declares at the @NATO summit that he will not allow NATO to cooperate with Israel.



First of all, Erdogan, you decide nothing. Furthermore, a country like Turkey, which supports the murderers and rapists of Hamas and the Iranian axis of evil, should not be a member of…