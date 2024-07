Κίεβο: Ζητάει την άδεια από τους συμμάχους του για επιθέσεις εντός Ρωσίας

Το Κίεβο θέλει οι σύμμαχοί του να άρουν τους περιορισμούς για επιθέσεις μακράς εμβέλειας στο εσωτερικό της Ρωσίας, ώστε να μπορεί να καταστρέψει συστηματικά τις ρωσικές αεροπορικές βάσεις όπου σταθμεύουν αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ένας εκ των συμβούλων του Ουκρανού προέδρου.

Ο Μιχαήλο Ποντολιάκ δήλωσε με ανάρτηση του στο Χ ότι το Κίεβο επιδιώκει την καταστροφή των αεροπορικών βάσεων από τις οποίες απογειώνονται ρωσικά αεροσκάφη για να πραγματοποιήσουν «εσκεμμένα μαζικά πλήγματα κατά του άμαχου πληθυσμού και πολιτικών υποδομών».

What is a true meaning behind the term "strikes deep inside #Russia"?



Of course, we are not talking about symbolic, demonstrative single strikes for the sake of strikes... This is about systemic destruction, first of all, of air bases where strategic aviation is based, which in…