Nετανιάχου: Fake news το ενδεχόμενο αποχώρησης των IDF από τα σύνορα Γάζας - Αιγύπτου

Ως «απόλυτα ψευδή είδηση» χαρακτηρίζει το γραφείο του Νετανιάχου δημοσίευμα του Reuters σύμφωνα με το οποίο, το Ισραήλ συζητά την επιλογή της αποχώρησης των IDF από τα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται δύο αιγυπτιακές πηγές και μια τρίτη πηγή με γνώση του θέματος, ανέφερε ότι οι ισραηλινοί και Αιγύπτιοι που βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός έχουν βάλει στο τραπέζι των συνομιλιών ένα σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης κατά μήκος των συνόρων μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου και ταυτόχρονη απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή εάν συμφωνηθεί εκεχειρία.

«Ο πρωθυπουργός επιμένει ότι το Ισραήλ πρέπει να παραμείνει στον Διάδρομο Φιλαδέλφειας», αναφέρει με ανακοίνωσή του στο Χ το γραφείο του πρωθυπουργού.

«Έχει δώσει ανάλογες οδηγίες στις διαπραγματευτικές ομάδες, το κατέστησε σαφές στους εκπροσώπους των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα και ενημέρωσε σχετικά το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας χθες το βράδυ».

Prime Minister's Office Statement:



The Reuters report, according to which, Israel has discussed the possibility of withdrawing from the Philadelphi Corridor, is absolute fake news.