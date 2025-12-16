Πολωνία: Συνελήφθη φοιτητής που ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά

Οι πολωνικές υπηρεσίες ασφαλείας συνέλαβαν και κρατούν φοιτητή που θεωρείται ύποπτος για προετοιμασία «μαζικής επίθεσης» κατά χριστουγεννιάτικης αγοράς, ανακοίνωσε εκπρόσωπος των ειδικών υπηρεσιών ασφαλείας της Πολωνίας.

Ο Ματέους Β, φοιτητής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Λούμπλιν, ήθελε να διαπράξει επίθεση με τη χρήση εκρηκτικών και σχεδίαζε να ενταχθεί σε τρομοκρατική οργάνωση, εξήγησε ο εκπρόσωπος.

«Στόχος του εγκλήματος ήταν να τρομοκρατήσει μεγάλο αριθμό ανθρώπων και να υποστηρίξει το Ισλαμικό Κράτος. Κατά την διάρκεια της έρευνας, πράκτορες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφαλείας κατάσχεσαν αρχεία δεδομένων και αντικείμενα σχετιζόμενα το ισλάμ», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Η εισαγγελία απήγγειλε εναντίον του κατηγορίες για «προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη διάπραξη τρομοκρατικής επίθεσης η οποία μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή τον σοβαρό τραυματισμό μεγάλου αριθμού ανθρώπων».

«Επίσης, έκανε ενέργειες για να έλθει σε επαφή με τρομοκρατική οργάνωση, και για να εξασφαλίσει την υποστήριξή της στη διάπραξη της επίθεσης», σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Ο συλληφθείς τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση τριών μηνών.