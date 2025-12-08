Πολωνία: Σύλληψη τριών Ουκρανών, για αδικήματα που σχετίζονται με την εθνική άμυνα

Τρεις Ουκρανοί άνδρες συνελήφθησαν στη Βαρσοβία με εξοπλισμό για hacking υπολογιστών στο αυτοκίνητό τους και κατηγορήθηκαν για αδικήματα που σχετίζονται με την εθνική άμυνα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η πολωνική αστυνομία.

Οι τρεις κατηγορήθηκαν για κατοχή συσκευών και προγραμμάτων που είχαν προσαρμοστεί για «τη διάπραξη εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής δεδομένων υπολογιστών ιδιαίτερης σημασίας για την εθνική άμυνα», πρόσθεσε η αστυνομία.

Η δήλωση δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το υποτιθέμενο κίνητρό τους, αλλά ανέφερε ότι η αστυνομία «εξετάζει διάφορα σενάρια».

Οι αρχές της Πολωνίας, μέλους του ΝΑΤΟ, βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής για αυτό που αποκαλούν εκστρατεία σαμποτάζ και κυβερνοεπιθέσεων που υποστηρίζεται από τη Μόσχα, συμπεριλαμβανομένης μιας έκρηξης σε σιδηροδρομική γραμμή τον Νοέμβριο, για την οποία οι αρχές κατηγόρησαν Ουκρανούς που συνεργάζονται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Η Ρωσία απορρίπτει τέτοιες κατηγορίες ως «ρωσοφοβία».

Αστυνομικοί στο κέντρο της Βαρσοβίας σταμάτησαν τους άνδρες και στο αυτοκίνητο με το οποίο ταξίδευαν βρέθηκαν εξειδικευμένος εξοπλισμός hacking, ανιχνευτής συσκευών κατασκοπείας, κάρτες SIM, σκληροί δίσκοι και κεραίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να παρεμβληθούν σε συστήματα πληροφορικής, ανέφερε η αστυνομία σε δήλωσή της.

Οι άνδρες, ηλικίας 39, 42 και 43 ετών, τους είπαν ότι ταξίδευαν στην Ευρώπη και σχεδίαζαν να πάνε στη Λιθουανία.

«Οι Ουκρανοί πολίτες δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν τον σκοπό των αντικειμένων που κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς», ανέφερε η αστυνομία. Ισχυρίστηκαν ότι ήταν ειδικοί πληροφορικής και, όταν τους τέθηκαν πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις, ξέχασαν τα αγγλικά τους και προσποιήθηκαν ότι δεν καταλάβαιναν τι τους έλεγαν.

Κατηγορήθηκαν επίσης για απάτη και ηλεκτρονική απάτη, ανέφερε η αστυνομία. Δεν ανέφεραν πότε έλαβε χώρα η σύλληψη.

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν στη Βαρσοβία θα πρέπει να παραμείνουν σε προφυλάκιση για τρεις μήνες.