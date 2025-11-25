Πολωνία: Το ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχύσει άμεσα την προστασία της ανατολικής πτέρυγας από τα drones

Το ΝΑΤΟ πρέπει να επιταχύνει τις εργασίες για την ενίσχυση της προστασίας της ανατολικής του πτέρυγας από drones, δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Άμυνας, Βουαντισουάφ Κοσινιάκ-Καμύς, μετά την απογείωση ρουμανικών μαχητικών την Τρίτη λόγω εισόδου drones στον εναέριο χώρο της χώρας.

«Η Επιχείρηση Eastern Sentry χρειάζεται ενίσχυση. Οκτώ χώρες έχουν δηλώσει τις δυνάμεις τους, αυτό πρέπει να επιταχυνθεί. Αυτό είναι επίσης ένα συμπέρασμα, εφόσον επιβεβαιωθεί η σημερινή παραβίαση», δήλωσε ο Κοσινιάκ-Καμύς μετά από συνάντηση με τον Γάλλο ομόλογό του, όπως αναφέρει το Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Ρουμανία έστειλε μαχητικά αεροσκάφη, F-16 και δύο Eurofighter, μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της από drones, σύμφωνα με το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας, ενώ υπάρχουν επίσης αναφορές ότι δύο ρωσικά drones εντοπίστηκαν και πάνω από τη Μολδαβία.

Όπως μετέδωσε το SkyNews, η παραβίαση εντοπίστηκε κοντά στα σύνορα του μέλους του ΝΑΤΟ με την Ουκρανία, μετέδωσε το SkyNews.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ρουμανικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώνονται εκτάκτως, μετά από κινητικότητα στα σύνορα της χώρας, καθώς στο ουκρανικό μέτωπο η μαζική χρήση των drones τόσο από τους Ρώσους όσο και από τους Ουκρανούς έχει μετατρέψει σε μια απέραντη πολεμική ζώνη ολόκληρη την ουκρανική επικράτεια και τα σύνορά της με άλλα κράτη.

⚡ Did Russian drones just violate a NATO country’s border again?



Ukraine’s Air Force says one Russian UAV likely crossed into Romania — a NATO member. If confirmed, it would amount to an international incident.



Monitoring channels also report two Russian drones spotted over… pic.twitter.com/FhMLP9krTi — NEXTA (@nexta_tv) November 25, 2025

Πάντως, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας αναφέρει ότι ένα ρωσικό UAV πιθανόν εισέβαλε στο έδαφος της Ρουμανίας.

Σημειώνεται ότι μαχητικά αεροσκάφη είχαν απογειωθεί ξανά στη Ρουμανία στις 13 Σεπτεμβρίου, όταν ένα drone εισήλθε στον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανικές υποδομές.

«Υβριδικός πόλεμος»

Ο αριθμός των ρωσικών εισβολών με drones και των παραβιάσεων εναέριου χώρου σε ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ έχει αυξηθεί, δημιουργώντας έναν, όπως έχει χαρακτηριστεί από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «υβριδικό πόλεμο».

Το Βέλγιο, η Γερμανία, η Τσεχία, η Ισπανία, η Νορβηγία και η Δανία έχουν όλες αναφέρει πρόσφατες εισβολές ή θεάσεις drones.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας τη νύχτα της 9ης Σεπτεμβρίου μόνο, ενώ τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά στις 19 Σεπτεμβρίου, πριν ιταλικά μαχητικά τα συνοδεύσουν εκτός.

Η Λιθουανία δήλωσε στις 23 Οκτωβρίου ότι δύο ρωσικά μαχητικά είχαν εισέλθει στον εναέριο χώρο της.