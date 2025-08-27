Ολλανδία: Δεν πέρασε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης

Ξεπέρασε το σκόπελο της πρότασης μομφής η κυβέρνηση του Ντικ Σουφ στην Ολλανδία, δίνοντας στο κυβερνητικό συνασπισμό λίγες εβδομάδες ανακούφισης ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου.

Μια κατάρρευση τώρα θα οδηγούσε τη χώρα σε πολιτικά αχαρτογράφητα νερά, καθώς δεν υπάρχει προηγούμενο πτώσης ενός μεταβατικού κυβερνητικού σχήματος στη σύγχρονη ιστορία της Ολλανδίας.

Την περασμένη Παρασκευή, όπως αναφέρει το Bloomberg, ένα κεντροδεξιό κόμμα αποχώρησε από τον συνασπισμό λόγω διαφωνιών σχετικά με την επιβολή αυστηρότερων μέτρων κατά του Ισραήλ, εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα.

Η αποχώρηση του υπουργού Εξωτερικών Κάσπαρ Φελντκάμπ και των συναδέλφων του από το κόμμα Νέο Κοινωνικό Σύμφωνο άφησε την υπηρεσιακή κυβέρνηση με μόνο δύο κόμματα και μια μικρή μειοψηφία, μόλις 32 από τις 150 έδρες στο Κοινοβούλιο.

Παρά τις προγραμματισμένες εκλογές του Οκτωβρίου, το κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο της χώρας προμηνύει μακρές διαπραγματεύσεις για τη συγκρότηση κυβέρνησης, που μπορεί να αφήσουν την Ολλανδία σε παρατεταμένη αβεβαιότητα.

Πλέον, ο Σουφ χρειάζεται την υποστήριξη κομμάτων της αντιπολίτευσης για να προωθήσει την ατζέντα του, όμως αυτά θέτουν απαιτήσεις σχεδόν αδύνατο να ικανοποιηθούν.

Ο ηγέτης της ακροδεξιάς Γκέρτ Βίλντερς, για παράδειγμα, δήλωσε στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NOS ότι θα στηρίξει τον πρωθυπουργό μόνο αν η κυβέρνηση εγγυηθεί την άμεση απαγόρευση αιτούντων άσυλο. Αντιθέτως, το μεγαλύτερο αριστερό κόμμα της αντιπολίτευσης ζητά πιο σκληρή στάση απέναντι στο Ισραήλ - ακριβώς το ζήτημα που πυροδότησε την τελευταία κρίση.

Η κατάσταση καθιστά σαφές ότι, ακόμη και μετά την αποφυγή της μομφής, η κυβέρνηση Σουφ βρίσκεται σε λεπτή ισορροπία: κάθε βήμα προς την πολιτική σταθερότητα απαιτεί εύθραυστους συμβιβασμούς, σε μια χώρα όπου οι πολιτικές αντιθέσεις μοιάζουν πλέον ανελέητες.