L'Indépendant, Bloomberg

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν έκανε σύσκεψη με τους ηγέτες του κυβερνητικού συνασπισμού και τους μετέφερε τις οδηγίες του ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης που ζητά η κυβέρνηση Μπαϊρού και το πολιτικό «χάος» που αναμένεται να προκαλέσει.

Συγκεκριμένα, ο Μακρόν δέχθηκε σήμερα, Τρίτη, το μεσημέρι τους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούν τον κοινό πυρήνα της κυβέρνησης Μπαϊρού και σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στη συνάντηση, ο Γάλλος πρόεδρος τους ζήτησε να συνεργαστούν με άλλες πολιτικές δυνάμεις, εξαιρουμένων της Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) και του Εθνικού Συναγερμός.

Όπως αναφέρει ο L'Independant, η συνάντηση που οργανώθηκε στο Ελιζέ συγκέντρωσε τον Φρανσουά Μπαϊρού (Κίνημα Δημοκρατών), τον Εντουάρ Φιλίπ (Horizons), τον Γκαμπριέλ Αταλ (Αναγέννηση) και τον Μπρούνο Ρεταγιό (Les Républicains).

Vote de confiance: "J'ai indiqué pour ma part, le choix que j'avais fait [...] pour ne pas rejoindre celles et ceux qui veulent se comporter comme des incendiaires", fustige Bruno Retailleau (LR) pic.twitter.com/7pdo3BQrqf — BFMTV (@BFMTV) September 2, 2025

Για τον πρόεδρο, ο κοινός πυρήνας έχει «καθήκον υπευθυνότητας και σταθερότητας» και ζήτησε από τους ηγέτες των κομμάτων να «συνεργαστούν με τους Σοσιαλιστές, την Ανεξάρτητη και Εργατική Αριστερά (LIOT) και άλλες πολιτικές δυνάμεις όπως οι Πράσινοι και οι Κομμουνιστές».

Μόνο η Ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν και ο Εθνικός Συναγερμός της Λεπέν δεν προσκλήθηκαν στις συζητήσεις για την εξεύρεση λύσης σε περίπτωση που η ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση Μπαϊρού, την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, ήταν αρνητική.

Σημειώνεται ότι, τα κόμματα του κοινού πυρήνα δήλωσαν αντίθετα σε νέα διάλυση της Βουλής. Σε συνάντηση στη Matignon, οι ηγέτες των Ρεπουμπλικανών, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του κόμματος Μπρούνο Ρεταγιό, επανέλαβαν την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση Μπαϊρού.

«Εγώ έχω δηλώσει προσωπικά την επιλογή μου […] να μην ενταχθώ σε όσους θέλουν να συμπεριφέρονται ως εμπρηστές», τόνισε ο Μπρούνο Ρεταγιό, ο οποίος κάλεσε επίσης τον πρωθυπουργό να επανεξετάσει ορισμένα μέτρα «που θίγουν τους Γάλλους» και ζήτησε να «αφαιρεθούν από το σχέδιο».

Bloomberg: Η Λεπέν θέλει εκλογές και προσπαθεί να κερδίσει έδαφος

Από την πλευρά του, το γαλλικό ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός δήλωσε ότι είναι έτοιμο για πρόωρες εκλογές, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για την πιθανή κατάρρευση της τρέχουσας κυβέρνησης τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Μαρίν Λεπέν, η πιο γνωστή προσωπικότητα του κόμματος, και ο πρόεδρος του κόμματος, Τζόρνταν Μπαρντέλα, έκαναν σαφή τη θέση τους κατά τη συνάντησή τους την Τρίτη το πρωί με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος αυτήν την εβδομάδα διαπραγματεύεται με αντίπαλα κόμματα προσπαθώντας να επιβιώσει από την πρόταση μομφής που έχει προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου.

«Οι σημερινές διαβουλεύσεις δεν θα οδηγήσουν πουθενά», δήλωσε η Λεπέν στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση.

«Διαφωνούμε πλήρως με τις λύσεις που προτείνει ο κ. Μπαϊρού, επειδή είναι είτε άσχετες είτε επιζήμιες», πρόσθεσε, αναφερόμενη στις στασιμότητες γύρω από τον προϋπολογισμό που οδήγησαν τον πρωθυπουργό να ζητήσει την ψήφο εμπιστοσύνης.

Η Λεπέν και ο Μπαρντέλα, του οποίου το εθνικιστικό κόμμα κατέχει τις περισσότερες έδρες στην Εθνοσυνέλευση και οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν ότι θα τερματίσει πρώτος στον πρώτο γύρο πιθανών πρόωρων εκλογών, έχουν επιμείνει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την ανατροπή της κυβέρνησης.

Το ίδιο ισχύει και για την αριστερά, επίσης ισχυρή δύναμη στη Βουλή, υποδηλώνοντας ότι οι μέρες του Μπαϊρού ως πρωθυπουργού είναι μετρημένες.