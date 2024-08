Politico: Tο Telegram είναι μεγαλύτερος πονοκέφαλος από το X του Μασκ για την ΕΕ

Νομίζατε ότι ο Ίλον Μασκ και το X ήταν πρόβλημα, διερωτάται το Politico.

Η σύλληψη του Πάβελ Ντούροφ, ιδρυτή της εφαρμογής Telegram που προβάλλει την ανταλλαγή μηνυμάτων, αποτελεί ακόμη μεγαλύτερο πονοκέφαλο για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις από την εφαρμογή Χ (πρώην Twitter).

Οι ισχυρισμοί του Telegram ότι η ιδιωτικότητα των χρηστών ήταν ιερή και ότι οι συνομιλίες δεν ήταν ορατές στις κυβερνήσεις ή ακόμη και στο ίδιο το Telegram προσέλκυσαν κυβερνοεγκληματίες, παιδόφιλους και τρομοκράτες, ακόμη και όταν η εταιρεία περιέγραφε τον εαυτό της ως καταφύγιο για «φιλοδημοκρατικά κινήματα σε όλο τον κόσμο».

Σε αντίθεση με τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Ίλον Μασκ, ο οποίος διεξήγαγε δημόσιες διαμάχες σχετικά με την προσπάθεια της ΕΕ να αστυνομεύσει το διαδικτυακό περιεχόμενο, η Telegram και ο Ντούροφ κατάφεραν στο παρελθόν να παραμείνουν κάτω από το ραντάρ, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προσπαθούσαν να πατάξουν το παράνομο περιεχόμενο ή τη συμπεριφορά στην εφαρμογή.

«Είναι δύσκολο να έρθεις σε επαφή με την Telegram και να κάνεις ρυθμίσεις», εξήγησε τον Ιανουάριο ένας Ολλανδός υπουργός όταν ρωτήθηκε από νομοθέτες σχετικά με μια αναφορά των μέσων ενημέρωσης για παράνομα ναρκωτικά που προσφέρονταν μέσω δημόσιων συνομιλιών της Telegram. Αλλά χάρη σε μια σύλληψη προφίλ, αργά το βράδυ σε ένα αεροδρόμιο του Παρισιού, η Telegram αντιμετωπίζει τώρα το σκληρό φως των ρυθμιστικών, πολιτικών και δικαστικών προβολέων.

