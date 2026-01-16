Politico: Οι Ευρωπαίοι εξετάζουν ύστατες επιλογές για να σώσουν τη Γροιλανδία

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να χρησιμοποιήσει τον αμερικανικό στρατό για να καταλάβει τη Γροιλανδία, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και διπλωμάτες αρχίζουν να σκέφτονται σιωπηλά πώς θα μπορούσαν να αντιδράσουν. Μια άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ θα ήταν καταστροφική, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι πίεσης εάν ο Τραμπ αρνηθεί να συμβιβαστεί, αναφέρει το Politico και εξηγεί:

Κεντρικό σημείο είναι οι στρατιωτικές υποδομές των ΗΠΑ στην Ευρώπη, που χρησιμοποιούνται για την προώθηση της αμερικανικής ισχύος σε Αφρική και Μέση Ανατολή. Οι σύμμαχοι θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις ή την υποστήριξη σε ναυτικά και αεροπορικά μέσα, εάν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν να καταλάβουν κυρίαρχο έδαφος μέλους του ΝΑΤΟ.

Οι συζητήσεις για πιθανές αντιδράσεις γίνονται ιδιωτικά, καθώς οι Ευρωπαίοι διστάζουν να προκαλέσουν δημόσια σύγκρουση με τις ΗΠΑ, που παραμένουν κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια της Ουκρανίας. Ενδεικτικά, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία παρακολουθεί τη Γροιλανδία με «μέγιστη προσοχή» και θα ενεργήσει αλληλέγγυα προς τη Δανία, χωρίς να αποκαλύψει άμεσες ενέργειες κατά του Τραμπ.

Οι Δανοί αξιωματούχοι, μετά τις συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ, παραδέχθηκαν τη διαφωνία: ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιθυμεί να κατακτήσει τη Γροιλανδία, χωρίς να υπάρχει συμφωνία. Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες συζητούν τακτικές καθυστέρησης, πίεση εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αποστολή συμμαχικών στρατευμάτων και διαφημιστικές εκστρατείες, ενώ εξετάζεται ακόμη και η διακοπή υποστήριξης στις αμερικανικές στρατιωτικές αναπτύξεις.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν 31 μόνιμες βάσεις και 19 άλλες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, με περίπου 67.500 στρατιωτικούς, κυρίως σε Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ράμσταϊν, το Λέικενχιθ και το Μίλντενχολ, καθώς και η βάση Αβιάνο, είναι κρίσιμα για την παγκόσμια επιχειρησιακή εμβέλεια των ΗΠΑ.

Η απομάκρυνση των αμερικανικών στρατευμάτων θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία και την ανταλλαγή πληροφοριών των ΗΠΑ, ενώ η Ευρώπη θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει εμπορική πίεση, καθώς τα ευρωπαϊκά συμβόλαια όπλων ξεπερνούν τα 76 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παρά τις ανησυχίες για τη Γροιλανδία, η υπεράσπιση της Ουκρανίας παραμένει προτεραιότητα. Χωρίς τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ, η αποτροπή ρωσικής επίθεσης καθίσταται δύσκολη, καθιστώντας την κατευναστική στρατηγική προς τον Τραμπ απαραίτητη προς το παρόν.

Όπως επισημαίνουν οι Ευρωπαίοι, η διατλαντική σχέση έχει αλλάξει και δεν πρόκειται να επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση.