Politico: Το ΕΛΚ απειλεί να απορρίψει την πρόταση προϋπολογισμού της ΕΕ

Η μεγαλύτερη ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απειλεί να απορρίψει σημαντικό μέρος της πρότασης πολυετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Νοέμβριο.

Σε μια έντονη αντιπαράθεση, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) - από το οποίο προέρχονται η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και η πλειονότητα των επιτρόπων - επανέλαβε την προειδοποίηση ότι θα αρνηθεί να υποστηρίξει την πρόταση, αν δεν εξασφαλίσει σημαντικές παραχωρήσεις όσον αφορά τους πόρους για τους αγρότες και τις περιφέρειες της Ευρώπης.

«Εάν η Επιτροπή αγνοήσει τα αιτήματά μας, τα μέλη μας θεωρούν την απόρριψη αναπόφευκτη», δήλωσε ο Ζίγκφριντ Μουρέσαν επικεφαλής διαπραγματευτής του ΕΛΚ για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ). Πρόσθεσε ότι το ΕΛΚ «αναμένει» ουσιαστικές παραχωρήσεις από την Επιτροπή «μέχρι τον Νοέμβριο».

«Μια απόρριψη μπορεί να αποφευχθεί μόνο εάν η Επιτροπή βελτιώσει σύντομα την πρότασή της. Καμία επιλογή δεν είναι εκτός συζήτησης», πρόσθεσε ο Μουρεσάν σε γραπτή δήλωση.

Το ΕΛΚ ασκεί πιέσεις στην Επιτροπή μετά από ημέρες συναντήσεων με τους επιτρόπους υπεύθυνους για τον προϋπολογισμό, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από στελέχη του κόμματος ως αντιπαραγωγικές.

Εάν η διαμάχη συνεχιστεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να υποβάλει πρόταση απόρριψης της πρότασης κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας στις Βρυξέλλες στις 12 Νοεμβρίου, μια κίνηση που πιθανότατα θα λάβει την υποστήριξη των περισσότερων πολιτικών ομάδων.

Θεωρητικά, η Επιτροπή θα μπορούσε να αγνοήσει την ψήφο του Κοινοβουλίου, ωστόσο κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα στο μέλλον, δεδομένου ότι απαιτείται η συναίνεση του Κοινοβουλίου για την έγκριση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού, που καλύπτει τα έτη 2028 έως 2034.

Για να δοθεί περισσότερος χρόνος στις διαπραγματεύσεις, το ΕΛΚ υποχώρησε από μια προηγούμενη απειλή να υποβάλει πρόταση κατά της πρότασης της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της ολομέλειας της επόμενης εβδομάδας στο Στρασβούργο.

Υπό την πίεση αγροτών και δημάρχων, το ΕΛΚ ζήτησε αλλαγές σε ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο που προβλέπει τη συγκέντρωση κονδυλίων για αγρότες και περιφέρειες - τα οποία αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ - σε ενιαία ταμεία που διαχειρίζονται οι εθνικές κυβερνήσεις.