ΗΠΑ: Αγωγή κατά του σχεδίου Τραμπ για την περικοπή 3 δισ. δολαρίων στο πρόγραμμα αστέγων

Μια ομάδα πολιτειών των ΗΠΑ κατέθεσε αγωγή την Τρίτη για να υποχρεώσει την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις που χρησιμοποιούνται για την παροχή μόνιμης στέγης και άλλων υπηρεσιών σε άστεγους.

Σύμφωνα με το Reuters, οι 20 πολιτείες, οι περισσότερες από τις οποίες διοικούνται από Δημοκρατικούς, και η Ουάσιγκτον, D.C., δήλωσαν ότι οι αλλαγές που ανακοίνωσε αυτό το μήνα το υπουργείο Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης των ΗΠΑ στο πρόγραμμα Continuum of Care, παραβιάζουν τον ομοσπονδιακό νόμο και στοχεύουν παράνομα τα άτομα LGBTQ και άλλες κοινότητες που δεν ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Ρόουντ Άιλαντ.

Η αγωγή αποσκοπεί στο να εμποδίσει τις περικοπές χρηματοδότησης και τους νέους όρους που έχει θέσει το HUD για τη λήψη των επιχορηγήσεων.

Πρόγραμμα που δημιουργήθηκε το 1987

Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Letitia James, δημοκρατική, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι κοινότητες σε ολόκληρη τη χώρα εξαρτώνται από το πρόγραμμα για την παροχή στέγης και άλλων πόρων στα πιο ευάλωτα μέλη τους. «Αυτά τα κεφάλαια βοηθούν να αποτρέψουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους από το να κοιμούνται κάθε βράδυ στους δρόμους», δήλωσε η James.

Οι πολιτείες που προσχώρησαν στη Νέα Υόρκη στην αγωγή περιλαμβάνουν την Καλιφόρνια, το Ιλινόις, την Πενσυλβάνια, την Αριζόνα και το Κεντάκι.

Το Κογκρέσο δημιούργησε το πρόγραμμα Continuum of Care το 1987 με σκοπό την παροχή πόρων σε πολιτείες, τοπικές κυβερνήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε άστεγους, με έμφαση στους βετεράνους, τις οικογένειες και τα άτομα με αναπηρίες.

Το πρόγραμμα βασίζεται εδώ και καιρό στην προσέγγιση «πρώτα η στέγαση» για την καταπολέμηση της έλλειψης στέγης, η οποία δίνει προτεραιότητα στην τοποθέτηση των ατόμων σε μόνιμη στέγαση χωρίς προϋποθέσεις όπως η νηφαλιότητα και η απασχόληση. Μαζί με τη στέγαση, οι επιχορηγήσεις χρηματοδοτούν υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, επαγγελματικής κατάρτισης, ψυχολογικής υποστήριξης και μεταφοράς.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικρίνει την προσέγγιση «πρώτα η στέγαση» και το HUD ανακοίνωσε αυτό το μήνα ότι αναθεωρεί το πρόγραμμα επιχορηγήσεων ώστε να επικεντρωθεί σε πρωτοβουλίες μεταβατικής στέγασης με απαιτήσεις εργασίας και άλλες προϋποθέσεις. Το HUD έχει επίσης απαγορεύσει στους δικαιούχους επιχορηγήσεων να χρησιμοποιούν τα κονδύλια για δραστηριότητες που προωθούν την πολυμορφία, την ισότητα και την ένταξη, τις εκλεκτικές αμβλώσεις ή την «ιδεολογία του φύλου» ή που παρεμποδίζουν το πρόγραμμα της κυβέρνησης για την επιβολή των μεταναστευτικών νόμων.

Ο Τραμπ, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, έχει επίσης παροτρύνει τις πολιτείες και τις πόλεις να εκκενώσουν τους καταυλισμούς των αστέγων και να κατευθύνουν τους ανθρώπους σε κέντρα θεραπείας της τοξικομανίας και της ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με την αγωγή των πολιτειών, οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν στην απώλεια της στέγης για περισσότερα από 170.000 άτομα. Οι πολιτείες ισχυρίζονται ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν μπορεί να επιβάλλει τους δικούς της όρους σε κονδύλια που, σύμφωνα με το Κογκρέσο, πρέπει να διανέμονται αποκλειστικά με βάση τις ανάγκες.