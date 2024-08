Πόλη - «κλειδί» η Σούντζα που κατέλαβαν οι ουκρανικές δυνάμεις στη Ρωσία - Τι αλλάζει στον πόλεμο

«Κίνηση ματ» χαρακτηρίζεται η κατάληψη της πόλης Σούντζα, στο ρωσικό έδαφος, από τις ουκρανικές δυνάμεις, καθώς πέραν του ότι είναι το διοικητικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής της επαρχίας Κουρσκ, αποτελεί και κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η άνευ προηγουμένου αντεπίθεση της Ουκρανίας οδήγησε τον στενό σύμμαχο του Πούτιν, πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο να προτρέψει τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο.

Η Σούντζα, με πληθυσμό 5.500 κατοίκων αντιπροσωπεύει την κυριότερη κατάκτηση των ουκρανικών δυνάμεων στο πλαίσιο της επίθεσής τους στην περιοχή του Κουρσκ, ενώ θεωρείται πόλη - κλειδί, καθώς διαθέτει υποδομές για διοχέτευση του ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 3% των ευρωπαϊκών εισαγωγών φυσικού αερίου, από το 15% των εξαγωγών προς την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Τις μεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου από τη Σούτζα δέχονται χώρες όπως η Αυστρία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία.

Μάλιστα, ενδεικτικά, η σπουδαιότητας της πόλης αποτυπώνεται από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Αντρέι Φεντόροφ, λέγοντας σε εκπομπή της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης: «Έξυπνοι άνθρωποι στο Κίεβο έχουν υπολογίσει ότι πρέπει να καταλάβουν αυτόν τον κόμβο, ώστε ο ρωσικός στρατός να αναγκαστεί να τον καταστρέψει για να τον πάρει πίσω. Αυτό σημαίνει ότι οι παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα σταματήσουν, εξαιτίας των ενεργειών της Ρωσίας, όχι της Ουκρανίας»

Το πόσο σημαντική είναι η πόλη φαίνεται και από την απόφαση του Ζελένσκι να προχωρήσει, όπως ανακοίνωσε, στην εγκατάσταση στρατιωτικού γραφείου στην πόλη, κίνηση που, σύμφωνα με το Sky News, ίσως υποδηλώνει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις σχεδιάζουν να μείνουν στην περιοχή του Κουρσκ για μεγάλο χρονικό διάστημα ή τουλάχιστον να στείλουν αυτό το μήνυμα στη Ρωσία.

Ο στρατός της Ουκρανίας ελέγχει πλέον πάνω από 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ρωσικού εδάφους στην περιοχή αυτή, ενώ ελέγχει συνολικά 82 κοινότητες σε βάθος 35 χιλιομέτρων εντός του ρωσικού εδάφους.

Με φόντο αυτή την επιχείρηση ο Λουκασένκο έστειλε πρόσφατα στρατεύματα στα σύνορα με την Ουκρανία για να «σταματήσει μια πιθανή ουκρανική επιτυχία». Ταυτόχρονα, ισχυρίζεται ότι δεν έχει αρνητικά συναισθήματα για την Ουκρανία.

Μιλώντας στη ρωσική κρατική τηλεόραση Rossiya-1, μια εβδομάδα αφότου η Ουκρανία ξεκίνησε την εισβολή της στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, ο Λουκασένκο προέτρεψε τα εμπόλεμα μέρη να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και «ας τερματίσουμε αυτή τη συμπλοκή», για να συμπληρώσει ότι ούτε ο ουκρανικός λαός, ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Λευκορώσοι το χρειάζονται. Αυτοί (η Δύση) το χρειάζονται», σύμφωνα με το Sky News.

Η Δύση ενθαρρύνει το Κίεβο να πολεμήσει γιατί αυτό που θέλει είναι Ρωσία και Ουκρανία να καταστρέψουν η μία την άλλη, είπε ακόμα ο Λευκορώσος πρόεδρος, ενώ παράλληλα υποστήριξε, χωρίς αποδείξεις, ότι το Κίεβο σχεδιάζει επίθεση και στη Λευκορωσία, προειδοποιώντας ότι το Μινσκ δεν θα επιτρέψει σε ουκρανικές δυνάμεις «να πατήσουν πόδι».

Το Κίεβο είπε ότι οι δυνάμεις του έχουν προχωρήσει 35 χιλιόμετρα (22 μίλια) στη Ρωσία από την έναρξη της εισβολής και συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος. Ωστόσο, ο κ. Λουκασένκο υποστήριξε, χωρίς να παρέχει στοιχεία, ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να έχει σχέδια να επιτεθεί στη Λευκορωσία.

Είπε ότι το Μινσκ δεν θα επιτρέψει στα ουκρανικά στρατεύματα να «πατήσουν τη χώρα μας», είπε και υποστήριξε ότι η χώρα του και η Ρωσία δεν ενδιαφέρονται για επέκταση της γραμμής του μετώπου.

«Ολόκληρη η μεθοριακή γραμμή είναι 1.200 χλμ. Το βορειανατολικό μέτωπο τώρα είναι 1.000 χλμ. Είμαστε έτοιμοι για διεύρυνσή του; Όχι. Και το Κουρσκ το έδειξε αυτό. Δεν θέλουμε κλιμάκωση και δεν θέλουμε πόλεμε με ολόκληρο το ΝΑΤΟ. Δεν το θέλουμε αυτό».

