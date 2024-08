Προτροπή Λουκασένκο σε Ρωσία: Τερματίστε τον πόλεμο

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, στενός σύμμαχος του Πούτιν προέτρεψε τη Ρωσία και την Ουκρανία να τερματίσουν τη σύγκρουση, μετά την κατάληψη της πόλης Σούντζα, σε ρωσικό έδαφος, από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Μιλώντας στη ρωσική κρατική τηλεόραση, μια εβδομάδα αφότου η Ουκρανία ξεκίνησε την εισβολή της στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας,, ο Λουκασένκο είπε ότι οι μόνοι που θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία είναι «υψηλόβαθμα πρόσωπα Αμερικανικής καταγωγής», σύμφωνα με το Sky News.

«Ας καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ας τερματίσουμε αυτόν τον καυγά», είπε και σημείωσε πως «ούτε ο ουκρανικός λαός, ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Λευκορώσοι το χρειάζονται. Αυτοί (η Δύση) το χρειάζονται».

Η Δύση ενθαρρύνει το Κίεβο να πολεμήσει γιατί αυτό που θέλει είναι Ρωσία και Ουκρανία να καταστρέψουν η μία την άλλη, συμπλήρωσε ο Λευκορώσος πρόεδρος.

Παράλληλα υποστήριξε, χωρίς αποδείξεις, ότι το Κίεβο σχεδιάζει επίθεση και στη Λευκορωσία, προειδοποιώντας ότι το Μινσκ δεν θα επιτρέψει σε ουκρανικές δυνάμεις «να πατήσουν πόδι».

Το Κίεβο είπε ότι οι δυνάμεις του έχουν προχωρήσει 35 χιλιόμετρα (22 μίλια) στη Ρωσία από την έναρξη της εισβολής και συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος. Ωστόσο, ο κ. Λουκασένκο υποστήριξε, χωρίς να παρέχει στοιχεία, ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να έχει σχέδια να επιτεθεί στη Λευκορωσία.

Είπε ότι το Μινσκ δεν θα επιτρέψει στα ουκρανικά στρατεύματα να «πατήσουν τη χώρα μας».

