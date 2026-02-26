Πόλεμος στην Ουκρανία: Μπαράζ εκρήξεων σε Κίεβο, Χάρκοβο, Κρεβί Ρι και Ζαπορίζια (vid)

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύκτας με drones και πυραύλους προκαλώντας τον τραυματισμό περισσότερων από 20 ανθρώπων και ζημιές σε κτίρια κατοικιών στο Κίεβο και σε ανατολικές και νότιες επαρχίες της χώρας.

Συγκεκριμένα, μπαράζ εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο του Κιέβου, μετέδωσε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγη ώρα έπειτα από συναγερμό, τον οποίο κήρυξαν οι αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας ενόψει αεροπορικής επιδρομής της Ρωσίας, ώρες προτού διεξαχθούν συνομιλίες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη, στο πλαίσιο διπλωματικών διεργασιών προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος που έχει πλέον εισέλθει στον πέμπτο του χρόνο.

«Ο εχθρός επιτίθεται στην πόλη με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και βαλλιστικούς πυραύλους. Η αντιαεροπορική άμυνα έχει αναλάβει δράση. Μείνετε στα καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού!», τόνισε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο, μέσω Telegram.

Kiev and Washington are set to open new round of talks in Geneva aimed at ending Moscow's four-year war in Ukraine, as Russia launches fresh strikes overnight pic.twitter.com/OsuUra7btp — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 26, 2026

Πέραν της πρωτεύουσας, άλλες ουκρανικές πόλεις έγιναν επίσης στόχοι αεροπορικών επιδρομών τη νύχτα.

Ιδίως το Χάρκοβο (βορειοανατολικά), η πόλη με τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό στην Ουκρανία πριν από τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, ανέφερε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ, κάνοντας λόγο για «εκρήξεις» και επτά «θύματα», δίχως να διευκρινίσει αν πρόκειται για τραυματίες ή νεκρούς.

Ο κυβερνήτης της ομώνυμης επαρχίας Όλεχ Σινεχούμποφ έγραψε στο Telegram ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα 7χρονο αγόρι, ενώ πρόσθεσε ότι η πόλη δέχθηκε επίθεση με δύο πυραύλους και 17 drones.

Στο κεντρικό τμήμα της χώρας, στην Κρεβί Ρι, άνδρας 89 ετών και γυναίκα 82 ετών τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα, κατά δυο ενημερώσεις μέσω Telegram του επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης της Ντνιπροπετρόφσκ, του Ολεξάντρ Χάνζα.

Στη Ζαπορίζια, στα νοτιοαναοτολικά, τραυματίστηκαν τουλάχιστον επτά άνθρωποι, σύμφωνα με τον Ιβάν Φεντόροφ, επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι περισσότερες από 500 κατοικίες δεν έχουν θέρμανση και 19 πολυκατοικίες έχουν υποστεί ζημιές.

Ο Φεντόροφ ανήρτησε φωτογραφίες από σπίτια με τρύπες στους τοίχους και κατεστραμμένα καταστήματα.

Η επαρχία Βινίτσια έγινε επίσης στόχος «μαζικής αεροπορικής επίθεσης του εχθρού», ανακοίνωσε η κυβερνήτρια Νατάλια Ζομπολότνα.

Αντιπρόσωποι του Κιέβου και της Ουάσιγκτον θα συναντηθούν σήμερα στη Γενεύη, στην Ελβετία, για να εργαστούν ενόψει νέων τριμερών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.