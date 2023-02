Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία κλιμακώνει τις επιχειρήσεις της (vids)

Τα ουκρανικά συστήματα αεράμυνας βρίσκονται «εν δράσει» για να υπερασπιστούν το Κίεβο, τη Λβιβ στα δυτικά, καθώς και κρίσιμες υποδομές της χώρας από τις νέες επιθέσεις της Μόσχας.

Ουκρανοί αξιωματούχοι, υπό τον ήχο σειρήνων, που ακούστηκαν σε ολόκληρη τη χώρα το πρωί της Παρασκευής, προειδοποιούσαν για το ότι η ρωσική κλιμάκωση μόλις ξεκίνησε.

Τέσσερις από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του ουρκανικού παρόχου DTEK επλήγησαν από τις επιθέσεις, ανέφερε το Reuters, ενώ ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε, μέσω Telegram, ότι δέκα πύραυλοι καταρρίφθηκαν πάνω από την ουκρανική πρωτεύσουσα.

Στη διάρκεια των νέων επιθέσεων, ρωσικός πύραυλος πέρασε από τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας και 35 χλμ. βορειοανατολικά των συνόρων της Ρουμανίας, πριν εισέλθει στην Ουκρανία.

Ήδη, η Μολδαβία κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη για να διαμαρτυρηθεί, ενώ το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας εντόπισαν πύραυλο κρουζ που εκτοξεύτηκε από ρωσικό πλοίο κοντά στην Κριμαία.

BREAKING: Ukrainian media reports that Russia fired a Kalibr cruise missile over the airspace of Romania before it hit a target in Western Ukraine 30 minutes ago. pic.twitter.com/c2YKuPJmSK

Τα ουκρανικά συστήματα αεράμυνας ήταν σε δράση και στη δυτική περιοχή του Λβιβ. Η ρωσική κλιμάκωση αναμενόταν, ενόψει της επετείου εισβολής.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τη νότια πόλη Ζαπορίζια της Ουκρανίας και τη βορειοανατολική περιοχή του Χάρκοβου με δεκάδες πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Παρασκευή.

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε όλες τις δυτικές, ανατολικές και νότιες περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με την κρατική εταιρεία ενέργειας.

Ο διαχειριστής του δικτύου, Ukrenergo, ανακοίνωσε ότι αρκετές εγκαταστάσεις στην ανατολική, νότια και δυτική Ουκρανία είχαν πληγεί, με αποτέλεσμα να σημειώνονται διακοπές στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Δημοσιογράφοι του Reuters άκουσαν τουλάχιστον τρεις εκρήξεις στο Κίεβο, ενώ ο δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης της ανατολικής Ουκρανίας, του Χάρκοβου, επιβεβαίωσε ότι εγκαταστάσεις κρίσιμων υποδομών είχαν πληγεί και προειδοποίησε για πιθανές διακοπές ρεύματος.

Η Ukrenergo ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στο δίκτυο της Ουκρανίας τη νύχτα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, στοχεύοντας σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και κρίσιμες εγκαταστάσεις του τομέα των μεταφορών.

Η Μόσχα, η οποία προχώρησε σε εισβολή στην Ουκρανία πριν από σχεδόν ένα χρόνο, διεξάγει εκστρατεία μαζικών πυραυλικών επιθέσεων με στόχο κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας.

«Η εχθρική αεροπορία βρίσκεται στον αέρα και τα πλοία που μπορούν να μεταφέρουν πυραύλους Kaliber βρίσκονται στη θάλασσα. Ο εχθρός εκτόξευσε πυραύλους. Ο αεροπορικός συναγερμός θα είναι διαρκείας», δήλωσε ο Μαξίμ Μαρτσένκο, περιφερειακός κυβερνήτης της νότιας περιφέρειας της Οδησσού.

«Σας παρακαλούμε να μην αγνοείτε τις σειρήνες αεροπορικού συναγερμού και να πηγαίνετε στα καταφύγια», πρόσθεσε.

Sirens went off in my town in Kyiv region.

Air raid alert is declared in many regions of #Ukraine. It is reported explosions in Kharkiv, Dnipro and Zaporizhzhia. Preliminary, Ukraine’s air defense is working there.



It’s 04:15 am in #Ukraine.#StandWithUkraine pic.twitter.com/lkixWTrNDm