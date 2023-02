Μολδαβία: Καλεί σε εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη για τον πύραυλο

Η Μολδαβία κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη, καθώς, όπως ανακοίνωσε, τουλάχιστον ένας ρωσικός πύραυλος πέρασε τον εναέριο χώρο της καθ' οδόν προς την Ουκρανία.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Μολδαβίας επιβεβαίωσε ότι ένας πύραυλος διέσχισε τον εναέριο χώρο της το πρωί. Σε ανακοίνωσή του το υπουργείιο ανέφερε:

«Στις 10.18 π.μ. ένας πύραυλος διέσχισε τον εναέριο χώρο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, πάνω από την πόλη Μόκρα στην περιοχή της Υπερδνειστερίας και, αργότερα, πάνω από την πόλη Κοζάουτι στην περιοχή Σορόκα, με κατεύθυνση προς την Ουκρανία.

Το Υπουργείο Άμυνας, μαζί με τις αρμόδιες αρχές της χώρας, παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση στην περιοχή και καταδικάζει έντονα την παραβίαση του εναέριου χώρου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας».

Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται συγκεκριμένα ότι ο πύραυλος ήταν ρωσικός. Η Ρουμανία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την ανακοίνωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με την οποία, ένας πύραυλος πέρασε και στο έδαφός της.

BREAKING:



Ukrainian media reports that Russia fired a Kalibr cruise missile over the airspace of Romania before it hit a target in Western Ukraine 30 minutes ago. pic.twitter.com/c2YKuPJmSK