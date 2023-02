Νέες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία: Σειρήνες ηχούν σε όλη τη χώρα

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο, και στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα την Παρασκευή, σύμφωνα με μαρτυρίες και τοπικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters.

Η διοίκηση της πόλης του Κιέβου ανακοίνωσε ότι το σύστημα αεράμυνας λειτούργησε στην πρωτεύουσα.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κρίσιμες υποδομές σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας σε επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και τουλάχιστον 17 πύραυλοι χτύπησαν τη νοτιοανατολική πόλη Ζαπορίζια μέσα σε μία ώρα νωρίς την Παρασκευή.

Οι σειρήνες ήχησαν κατά τη διάρκεια της πρωινής ώρας αιχμής και τοπικοί αξιωματούχοι προέτρεψαν τους πολίτες να κινηθούν προς τα καταφύγια, προειδοποιώντας για πιθανά νέα πλήγματα.

«Η εχθρική αεροπορία βρίσκεται στον αέρα και τα πλοία που μπορούν να μεταφέρουν πυραύλους Kaliber βρίσκονται στη θάλασσα. Ο εχθρός εκτόξευσε πυραύλους. Ο αεροπορικός συναγερμός θα είναι διαρκείας», δήλωσε ο Μαξίμ Μαρτσένκο, περιφερειακός κυβερνήτης της νότιας περιφέρειας της Οδησσού.

«Σας παρακαλούμε να μην αγνοείτε τις σειρήνες αεροπορικού συναγερμού και να πηγαίνετε στα καταφύγια», πρόσθεσε.

Sirens went off in my town in Kyiv region.

Air raid alert is declared in many regions of #Ukraine. It is reported explosions in Kharkiv, Dnipro and Zaporizhzhia. Preliminary, Ukraine’s air defense is working there.



It’s 04:15 am in #Ukraine.#StandWithUkraine pic.twitter.com/lkixWTrNDm