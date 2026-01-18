Πόλεμος στην Ουκρανία: Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από μαζική ρωσική επίθεση με drones (pics)

Βομβαρδισμοί των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στοίχισαν τη ζωή δύο ανθρώπων και τραυμάτισαν άλλους στο Χάρκοβο, ενώ τραυματίες υπάρχουν επίσης και στο Σούμι, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι αρχές στις πόλεις της βορειοανατολικής Ουκρανίας.

Ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Όλεχ Σινεχούμποφ διευκρίνισε ότι επρόκειτο μια εκ των θυμάτων πρόκειται για γυναίκα 20 ετών.

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έκαναν λόγο από την πλευρά τους για αεροπορικό πλήγμα σε συνοικία στη Σούμι με τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί 7 ετών, και ζημιές σε 15 ακίνητα.

Kharkiv today. Russia continues to destroy our critical infrastructure. pic.twitter.com/kaQV7PQhuy — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) January 17, 2026

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από μία μαζική ρωσική επίθεση με drones στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε μία ανάρτησή του στο X ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι περιοχές του Σούμι, του Χάρκοβο, της Ζαπορίζια, του Χμελνίτσκι και της Οδησσού στοχοποιήθηκαν από τη μαζική επίθεση περισσοτέρων από 200 drones.

I thank all our people, all repair crews working around the clock to restore the energy sector after Russian strikes. In every city, in every community, you are restoring light, heating, and water supplies in harsh weather conditions. This is extremely hard work, but it is… pic.twitter.com/axGlRQRn6W — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 18, 2026

Επίσης, στην ανάρτησή του, ο Ζελένσκι αναφέρει ότι «η κατάσταση στο ενεργειακό σύστημα παραμένει δύσκολη, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποκαταστήσουμε όλες τις υπηρεσίες το συντομότερο δυνατό».

«Μόνο αυτή την εβδομάδα έχουν παρατηρηθεί συνολικά περισσότερα από 1.300 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, περίπου 1.050 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 29 πύραυλοι διαφόρων τύπων», αναφέρει ο Ζελένσκι.

Προσθέτει ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ουκρανία χρειάζεται ακόμη περισσότερη προστασία - πάνω απ' όλα, περισσότερους πυραύλους για συστήματα αεράμυνας.

«Εάν η Ρωσία σκόπιμα καθυστερεί τη διπλωματική διαδικασία, η απάντηση του κόσμου πρέπει να είναι αποφασιστική: περισσότερη βοήθεια για την Ουκρανία και μεγαλύτερη πίεση στον επιτιθέμενο», τονίζει.