Πόλεμος στο Ισραήλ: Πάνω από 1.100 νεκροί σε λιγότερες από 48 ώρες

Σε κατάσταση σοκ μετά την πιο πολύνεκρη επίθεση στην επικράτειά του από ιδρύσεως κράτους, το Ισραήλ κήρυξε επίσημα τον πόλεμο στη Χαμάς χθες Κυριακή, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση την προηγουμένη από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας, με τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων να έχει ξεπεράσει πλέον τους 1.100 νεκρούς μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες.

Επιδιώκοντας να ξαναπάρει το πάνω χέρι έπειτα από αυτή την επίθεση ευρείας κλίμακας -από γη, αέρα και θάλασσα- το Σάββατο, εβραϊκή αργία, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχιζαν χθες να καταδιώκουν μέλη της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και να εξαπολύουν αεροπορικά πλήγματα εναντίον στόχων στη Λωρίδα της Γάζας, όπου καταστράφηκαν κι άλλα κτίρια.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε πως ο πόλεμος αυτός θα είναι «μακρύς».

Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους επίσημους απολογισμούς θυμάτων που δημοσιοποιήθηκαν χθες, πάνω από 700 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ, ενώ άλλοι 2.150 τραυματίστηκαν, από τους οποίους πολλοί βρίσκονται «σε κρίσιμη κατάσταση».

«Ο εχθρός βρίσκεται ακόμη στο πεδίο», στο έδαφος του Ισραήλ, «ενισχύουμε τις δυνάμεις μας πάνω απ’ όλα κοντά στη Λωρίδα της Γάζας και διεξάγουμε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις», δήλωνε χθες βράδυ εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, διαμηνύοντας ότι «οι τρομοκράτες» θα καταδιωχθούν «παντού», «όπου κι αν βρίσκονται».

Στη Λωρίδα της Γάζας, θύλακα υπό τον έλεγχο της Χαμάς από το 2007, τουλάχιστον 413 Παλαιστίνιοι -ανάμεσά τους 78 παιδιά και 41 γυναίκες- σκοτώθηκαν και άλλοι 2.300 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες για να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο περιοχών που καλύπτονται από έρημο κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, να διασώσει ισραηλινούς ομήρους ή αιχμαλώτους και να απομακρύνει το σύνολο των κατοίκων της περιοχής ως σήμερα Δευτέρα το πρωί. Η Χαμάς κρατά «πάνω από 100» αιχμαλώτους, ανέφερε χθες Κυριακή η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης.

«Πολίτες και στρατιώτες βρίσκονται στα χέρια του εχθρού, είμαστε σε καιρό πολέμου», είπε ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού Χερτσί Χαλεβί.

Αμερικανοί σκοτώθηκαν, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της προεδρίας των ΗΠΑ. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι επίσης τουλάχιστον δέκα υπήκοοι Νεπάλ, όπως και πολίτες άλλων κρατών, ανάμεσά τους Γαλλίδα. Το υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά έκανε λόγο για τον θάνατο ενός Καναδού και την εξαφάνιση άλλων δύο.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ο ένοπλος βραχίονας της Χαμάς, ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε αυτή την επιχείρηση και εκτόξευσε πάνω από 5.000 ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ για «να βάλει τέλος στα εγκλήματα των δυνάμεων κατοχής». Το Ισραήλ κατέχει από το 1967 τη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος, και την ανατολική Ιερουσαλήμ, ενώ επιβάλλει αυστηρό αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007.

Η επίθεση της Χαμάς καταδικάστηκε από τους ηγέτες της Δύσης. Χθες Κυριακή ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς έκρινε πως το Ισραήλ έχει «δικαίωμα να αμυνθεί» αντιμέτωπο με τις «βάρβαρες» επιθέσεις της Χαμάς.

Η Βρετανία και ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ διαβεβαίωσε τον ισραηλινό ομόλογό του για τη «διαρκή» υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ισραήλ, ενώ ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τόσο το Ισραήλ όσο και τη Χαμάς να «υποστηρίξουν την ειρήνη» και να μη βάζουν στο στόχαστρο άμαχους.

Η Γαλλία κινητοποιείται «για να αποφευχθεί η σύγκρουση να εκτραχυνθεί», να υπάρξει «ανάφλεξη στη Δυτική Όχθη, στον Λίβανο ή στην περιφέρεια», είπε εκπρόσωπος της γαλλικής διπλωματίας.

Από την πλευρά του το Ιράν υποστηρίζει τη νόμιμη άμυνα του παλαιστινιακού έθνους, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί.

Οι ΗΠΑ άρχισαν χθες να στέλνουν εκτάκτως στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ, ιδίως πυρομαχικά, ενώ η αεροναυτική δύναμη κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Gerald Ford πλέει προς την κατεύθυνση του Ισραήλ στη Μεσόγειο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την Κυριακή ότι πρόσθετη βοήθεια για τις ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις βρίσκεται καθ' οδόν προς το Ισραήλ και θα ακολουθήσουν κι άλλες τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος μετά την τηλεφωνική τους επικοινωνία.

«Ο πρόεδρος έδωσε εντολή για χορήγηση πρόσθετης υποστήριξης προς το Ισραήλ μετά την άνευ προηγουμένου τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς», ανέφερε η αμερικανική προεδρία.

Οι επιθέσεις που διέπραξαν οι τρομοκράτες της Χαμάς κατά Ισραηλινών στην επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση αυτό το Σαββατοκύριακο, αποτελούν εγκλήματα πολέμου, δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, ο Γκιλάντ Ερντάν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στα Ηνωμένα Έθνη λίγες ώρες πριν την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Μεσανατολικό, ο Ερντάν τόνισε ότι έφτασε η ώρα να «ισοπεδωθούν» οι στρατιωτικές υποδομές της Χαμάς.

