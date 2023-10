Πόλεμος στο Ισραήλ

Ως την πιο θανατηφόρα επίθεση κατά των Εβραίων από την εποχή του Ολοκαυτώματος, χαρακτήρισε τη μαζική δολοφονική επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς κατά των Ισραηλινών πολιτών, σε ανάρτησή της, η ειδική απεσταλμένη των ΗΠΑ για τον αντισημιτισμό Ντέμπορα Λίπσταντ.

Η Λίπσταντ επισημαίνει ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να πει στο Ισραήλ πώς να αμυνθεί και να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις και επαναλαμβάνει τη στήριξη των ΗΠΑ προς τους Ισραηλινούς.

Στην ανάρτησή της αναφέρει:

«Η χθεσινή αποτρόπαια, βάρβαρη τρομοκρατία κατά των Ισραηλινών αμάχων είναι η πιο θανατηφόρα επίθεση εναντίον των Εβραίων από το Ολοκαύτωμα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για αυτή τη μαζική δολοφονία. Κανένας.

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πει στο Ισραήλ πώς να αμυνθεί και να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Μπάιντεν "Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ. Δεν θα παραλείψουμε ποτέ να είμαστε στο πλευρό τους… Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τον λαό του. Τελεία"».

