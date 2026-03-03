Τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, οι Ιρανοί κληρικοί θα κληθούν να αποφασίσουν αν η Ισλαμική Δημοκρατία θα επιδιώξει αποκλιμάκωση ή θα κινηθεί προς μια καταστροφική σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, μετά τις αεροπορικές επιδρομές που σκότωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ το Σάββατο.

Πολλοί από τους έως πρότινος πιθανούς διαδόχους σκοτώθηκαν την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Σύμφωνα με την Telegraph, μεταξύ των επικρατέστερων διαδόχων ξεχωρίζει ο 67χρονος Αλιρεζά Αραφί, μέλος του προσωρινού συμβουλίου ηγεσίας. Η επιλογή του θα σηματοδοτούσε στροφή προς κατάπαυση του πυρός και επιστροφή στη διπλωματία.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί έχει ήδη δηλώσει ότι η Τεχεράνη είναι «ανοιχτή σε κάθε σοβαρή προσπάθεια» για αποκλιμάκωση. Ο Αραφί, που ελέγχει τα θεολογικά σεμινάρια της χώρας, διαθέτει ισχυρά θρησκευτικά ερείσματα και διατηρεί διαύλους με τη Μόσχα. Ωστόσο, θεωρείται πιθανό να λειτουργούσε ως συμβολική μορφή, με την πραγματική εξουσία να ασκείται από τους αδελφούς Λαριτζανί, οι οποίοι θα επιδίωκαν συμφωνία με εγγυήσεις από τη Ρωσία και περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα.

Στον αντίποδα βρίσκεται ο 66χρονος Μοχάμαντ Μεχντί Μιρμπαγερί, εκπρόσωπος της πιο ακραίας ιδεολογικής πτέρυγας. Έχει δηλώσει ότι ακόμη και δεκάδες χιλιάδες θάνατοι είναι αποδεκτό τίμημα για την επίτευξη «θεϊκών στόχων». Η ανάδειξή του θα σήμαινε απόρριψη κάθε διαπραγμάτευσης και κλιμάκωση, με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις, ισραηλινές πόλεις και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συντριπτική αμερικανική απάντηση.

Πιο πραγματιστική επιλογή θεωρείται ο Σαντέκ Λαριτζανί, επικεφαλής του Συμβουλίου Διακρίβωσης Σκοπιμότητας. Με σκληροπυρηνικό παρελθόν αλλά και περιορισμένες μεταρρυθμιστικές τοποθετήσεις, θα επιδίωκε διατήρηση του καθεστώτος μέσω ελεγχόμενης αντιπαράθεσης και επιλεκτικών διαπραγματεύσεων.

Ένα τέταρτο σενάριο αφορά τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, γιο του εκλιπόντος ηγέτη. Σε περίπτωση αδιεξόδου, οι Φρουροί της Επανάστασης θα μπορούσαν να τον επιβάλουν, εγκαθιδρύοντας ουσιαστικά στρατιωτική δικτατορία. Ένα τέτοιο πραξικόπημα θα ενείχε τον κίνδυνο εμφυλίου, με κουρδικές, αραβικές και βαλουχικές περιοχές να εκμεταλλεύονται το κενό εξουσίας, οδηγώντας ενδεχομένως σε κατακερματισμό της χώρας.

