BBC, Reuters, Sky News

Σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές του πολέμου, ο χάρτης της ευρωπαϊκής ασφάλειας φαίνεται να ξαναγράφεται πίσω από κλειστές πόρτες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητά «γρήγορη λύση» και τους Ευρωπαίους να προσπαθούν να εξισορροπήσουν την κατάσταση, το Κίεβο καλείται να διαπραγματευτεί όχι μόνο για το παρόν του, αλλά για το μέλλον ολόκληρης της ηπείρου.

Όπως αναφέρει το BBC, η αρχική αμερικανική πρόταση για ειρήνη που τέθηκε στο τραπέζι ήταν τόσο προσανατολισμένη προς τις απαιτήσεις της Ρωσίας, που οι συνομιλίες ξεκίνησαν με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο να αρνείται πως είχε γράψει το έγγραφο το Κρεμλίνο.

Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ξεκαθαρίσει ότι η Ουκρανία έπρεπε να υπογράψει γρήγορα, αλλιώς θα αντιμετώπιζε αδιευκρίνιστες συνέπειες.

Ωστόσο, μια κοινή δήλωση Ουκρανίας–ΗΠΑ αναφέρει ότι τώρα υπάρχει μια εντελώς νέα πρόταση, την οποία περιγράφει ως «επικαιροποιημένο και αναθεωρημένο πλαίσιο».

Σύμφωνα με τους Financial Times, ένας από τους αντιπροσώπους — ο Ουκρανός υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκίι Κισλίτσια — μιλά για ένα νέο σχέδιο 19 σημείων, με «πολύ λίγα» να έχουν απομείνει από το αρχικό σχέδιο.

Το νέο αυτό κείμενο πιθανότατα ενσωματώνει ορισμένες τουλάχιστον από τις τροποποιήσεις που πρότειναν οι Ευρωπαίοι και δημοσίευσε το πρακτορείο Reuters — τροποποιήσεις που δείχνουν κάτι πολύ πιο αποδεκτό για το Κίεβο.

Σε αυτή την εκδοχή, αφαιρείται το αυτόματο βέτο για οποιαδήποτε μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, όπως και το πλαφόν στον αριθμό των στρατευμάτων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Αναφέρεται ότι δεν θα αναπτυχθούν μόνιμα δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία, αλλά αυτό δεν ισοδυναμεί με πλήρη απαγόρευση.

Σε ό,τι αφορά το ευαίσθητο ζήτημα των εδαφών, δεν θα υπάρξει παραχώρηση του υπόλοιπου Ντονμπάς στη Ρωσία χωρίς αντάλλαγμα, και η Ουκρανία θα επιδιώκει την ανάκτηση των κατεχόμενων περιοχών αποκλειστικά με διπλωματικά μέσα. Αυτό είναι κάτι που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ήδη αποδεχθεί στο παρελθόν.

Το αρχικό, πιο φιλικό προς το Κρεμλίνο, σχέδιο βασιζόταν στην επίσκεψη του ίδιου του Γουίτκοφ στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την άνοιξη, όταν επέστρεψε επαναλαμβάνοντας σχεδόν αυτολεξεί τις αμφιλεγόμενες ρωσικές αφηγήσεις.

Αντίθετα, το νέο σχέδιο μοιάζει με κάτι στο οποίο η Ουκρανία θα μπορούσε — ενδεχομένως — να υπογράψει.

Ζελένσκι: Δεν είναι εύκολο να καταλήξουμε στο τελικό κείμενο – Θα συζητήσω με τον Τραμπ τα κρίσιμα θέματα

Νωρίτερα, χθες, μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Telegram, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, στον απόηχο των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη, με στόχο την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο ίδιος προανήγγειλε ότι θα συζητήσει σύντομα με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, τα ακανθώδη ζητήματα, ώστε να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο μιας συμφωνίας.

Ειδικότερα, στο μήνυμά του μετά την επιστροφή της ουκρανικής αντιπροσωπείας, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχουν ακόμη ζητήματα προς επίλυση. Όπως τόνισε τα κρίσιμα ζητήματα θα τεθούν στο τραπέζι σε συζήτηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Ουκρανία δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο για την ειρήνη – αυτή είναι η αρχή μας, η κοινή μας αρχή, και εκατομμύρια Ουκρανοί προσδοκούν και αξίζουν μια αξιοπρεπή ειρήνη» επισήμανε.

Η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

«Σήμερα η αντιπροσωπεία μας επέστρεψε από τη Γενεύη μετά από διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά και τους Ευρωπαίους εταίρους, και τώρα ο κατάλογος των απαραίτητων βημάτων για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να καταστεί λειτουργικός.

Προς το παρόν, μετά τη Γενεύη, τα σημεία είναι λιγότερα, δεν είναι πλέον 28, και πολλά σωστά έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτό το πλαίσιο. Υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί – κάτι που δεν είναι εύκολο – για να καταλήξουμε στο τελικό κείμενο, και πρέπει να τα κάνουμε όλα με αξιοπρέπεια. Εκτιμούμε το γεγονός ότι η πλειοψηφία του κόσμου είναι έτοιμη να μας βοηθήσει και ότι η αμερικανική πλευρά έχει μια εποικοδομητική στάση. Ουσιαστικά, χθες όλη την ημέρα γίνονταν συναντήσεις, ήταν μια δύσκολη, εξαιρετικά λεπτομερής δουλειά.

Η ομάδα μας παρουσίασε σήμερα το νέο σχέδιο μέτρων, και αυτή είναι πραγματικά η σωστή προσέγγιση – τα κρίσιμα θέματα θα τα συζητήσω με τον Πρόεδρο Τραμπ. Η Ουκρανία δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο για την ειρήνη – αυτή είναι η αρχή μας, η κοινή μας αρχή, και εκατομμύρια Ουκρανοί προσδοκούν και αξίζουν μια αξιοπρεπή ειρήνη. Θα κάνουμε τα πάντα για αυτό, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Λευκός Οίκος: Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Reuters, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του προέδρου της Ουκρανίας αυτή την εβδομάδα.

Πηγές είχαν αναφέρει νωρίτερα στο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο ότι ο Ζελένσκι ενδέχεται να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη αυτή την εβδομάδα, για να συζητήσει με τον Τραμπ ευαίσθητα ζητήματα ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.