Πέρυσι, το Politico επέλεξε έναν αισιόδοξο τόνο, παρουσιάζοντας λόγους για να δει κανείς με θετικό μάτι το 2025. Ορισμένες προβλέψεις επαληθεύτηκαν, άλλες όμως όχι: ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να πέτυχε μια μορφή τερματισμού του πολέμου στη Γάζα, ωστόσο η ειρήνη στην Ουκρανία παραμένει άπιαστο όνειρο.

Για το 2026, το Politico αλλάζει προσέγγιση και εστιάζει σε πιθανά σενάρια: από την πολιτική επιβίωση του Βίκτορ Όρμπαν και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, μέχρι τον κίνδυνο μιας νέας χρηματοπιστωτικής κρίσης και τους νικητές των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Κανείς, βέβαια, δεν θα ρίσκαρε σοβαρά τον μισθό του σε τέτοιες προβλέψεις – η πολιτική στη σημερινή εποχή είναι πιο απρόβλεπτη και από τον αθλητισμό, ιδιαίτερα με τον Τραμπ ξανά στον Λευκό Οίκο.

Στο ουκρανικό μέτωπο, ο Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να πετύχει μια συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, παρά την αδιαλλαξία του Κρεμλίνου και τα περιορισμένα περιθώρια ελιγμών του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο εσωτερικό της Ουκρανίας. Ωστόσο, η συνέχιση του πολέμου ίσως εξυπηρετεί τον Πούτιν, καθώς πιέζει την Ευρώπη οικονομικά και δοκιμάζει τη συνοχή της Δύσης. Από την άλλη, και η ρωσική οικονομία εμφανίζει σοβαρές ρωγμές. Οι πιθανότητες ειρήνης το 2026 εκτιμώνται ως περιορισμένες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών παγκοσμίως. Από τη Γαλλία και τη Βρετανία έως τις ΗΠΑ, τα ελλείμματα και το δημόσιο χρέος αυξάνονται, ενώ οι αγορές ομολόγων δείχνουν ολοένα και λιγότερη ανοχή. Μια νέα «εξέγερση» των αγορών θα μπορούσε να οδηγήσει κυβερνήσεις σε πολιτική κρίση.

Στη Μέση Ανατολή, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πολιτικά ανθεκτικός, παρά τα σκάνδαλα και τις ευθύνες για την 7η Οκτωβρίου. Στο Ισραήλ, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αδιέξοδο, αλλά ο ίδιος παραμένει φαβορί για να κρατήσει την πρωτοκαθεδρία.

Στην Ουγγαρία, ο Βίκτορ Όρμπαν αντιμετωπίζει την πιο δύσκολη εκλογική μάχη των τελευταίων 15 ετών, με τον Πέτερ Μάγκιαρ να εμφανίζεται ανταγωνιστικός. Παρ’ όλα αυτά, ο έλεγχος των ΜΜΕ και η πόλωση μπορεί να του δώσουν ακόμη μία νίκη.

Τέλος, στις ΗΠΑ, οι Δημοκρατικοί έχουν σοβαρές πιθανότητες να ανακτήσουν τη Βουλή στις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ η Γερουσία παραμένει πιο δύσκολος στόχος. Το 2026 προμηνύεται έτος υψηλού ρίσκου – πολιτικά και οικονομικά.