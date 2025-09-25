Ο δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της με την βοήθεια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν μια απρόσμενη αλλαγή στάσης απέναντι στη Ρωσία.

«Νομίζω ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να αγωνιστεί και να ΚΕΡΔΙΣΕ ολόκληρη την Ουκρανία πίσω στην αρχική της μορφή», έγραψε στο Truth Social ο Αμερικάνος πρόεδρος.

Το ερώτημα είναι όμως αν αυτό το σενάριο είναι τόσο ρεαλιστικό όσο και εφικτό.

Έτσι, το Sky News με εκτενή ανάλυσή του καταγράφει τα γεγονότα στο πεδίο, ενώ παρουσιάζει σχετικούς χάρτες για την κατάσταση στην περιοχή.

Ποια εδάφη ελέγχει η Ρωσία;

Η Ρωσία κατέχει σήμερα περίπου το 19% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014. Η Μόσχα έχει επικεντρωθεί στις περιοχές Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τις καταλάβει πλήρως. Στη Λουχάνσκ ελέγχει σχεδόν το σύνολο της περιοχής, αλλά σε Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα περίπου το 30% παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

Πηγή: SkyNews

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν επιτύχει εδαφικά κέρδη με βραδύ ρυθμό και σημαντικές απώλειες. Παρά τις συνεχείς επιθέσεις, μεγάλες πόλεις του Ντονμπάς εξακολουθούν να αντιστέκονται εδώ και χρόνια, ενώ η προέλαση της Μόσχας δεν έχει καταφέρει να επιφέρει στρατηγικό καίριο πλήγμα.

Πηγή: SkyNews

Πηγή: SkyNews

Μπορεί η Ουκρανία να ανατρέψει το σκηνικό;

Οι σφοδρότερες μάχες εκτυλίσσονται στην περιοχή του Ντονμπάς, και ειδικότερα γύρω από το Ποκραβσκ, μια βιομηχανική πόλη – κόμβο σιδηροδρομικών και οδικών αξόνων που πριν τον πόλεμο είχε πληθυσμό περίπου 60.000 κατοίκων. Εδώ και εβδομάδες υπήρχε η αίσθηση ότι η πτώση της ήταν θέμα χρόνου, ωστόσο ουκρανικές αντεπιθέσεις έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα.

Παράλληλα, το «τείχος» τεσσάρων πόλεων – Κραματόρσκ, Σλοβιάνσκ και άλλων δύο – παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο, εμποδίζοντας τη ρωσική προέλαση στην ανατολική Ουκρανία.

Παρόλα αυτά, η έλλειψη στρατευμάτων, προμηθειών και η χαοτική διαχείριση καθιστούν όλο και πιο δύσκολο να αντισταθεί κανείς στην αμείλικτη πίεση της Ρωσίας.

Οι μάχες στα βορειοανατολικά

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ισχυρίστηκε ότι έχει μερικώς περικυκλώσει τις ουκρανικές δυνάμεις στο Κουπιάνσκ, κάτι που όμως αμφισβητεί το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία. Η Μόσχα έχει ανακοινώσει σχέδια για επιθέσεις σε πολλαπλές κατευθύνσεις, περιλαμβανομένων των πόλεων Τσουχούιβ, Ιζιούμ και Βόβτσανσκ, στο Χάρκοβο.