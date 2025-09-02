ΠΟΕ: Οι δασμοί προκαλούν «άνευ προηγουμένου» διαταραχή στους κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου

Το μερίδιο του παγκόσμιου εμπορίου που πραγματοποιείται βάσει των όρων του ΠΟΕ έχει μειωθεί στο 72% και ενδέχεται να μειωθεί περαιτέρω, εν μέσω της μεγαλύτερης αναστάτωσης στο διεθνές εμπορικό σύστημα των τελευταίων 80 ετών, δήλωσε την Τρίτη ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Από τότε που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να επιβάλλει υψηλότερους εισαγωγικούς δασμούς στους περισσότερους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, το μερίδιο του παγκόσμιου εμπορίου που διεξάγεται βάσει των όρων του «πλέον ευνοούμενου κράτους» (ΜΕΚ) του ΠΟΕ έχει υποχωρήσει από περίπου 80%, σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού. Η αρχή αυτή απαιτεί από τα μέλη του ΠΟΕ να αντιμετωπίζουν ισότιμα τα υπόλοιπα μέλη.

«Βιώνουμε τη μεγαλύτερη αναστάτωση στους παγκόσμιους εμπορικούς κανόνες, πρωτοφανή τα τελευταία 80 χρόνια», δήλωσε η Νγκόζι Οκόντζο-Ιουέλα σε συνέντευξή της στο Reuters, στην έναρξη της δεύτερης θητείας της στην ηγεσία του οργανισμού με έδρα τη Γενεύη.

«Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι κάποιοι αμφισβητούν το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και την προβλεψιμότητά του», πρόσθεσε, σημειώνοντας: «Όσο το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου διεξάγεται με όρους ΜΕΚ, θεωρώ ότι αυτό είναι λόγος για να το γιορτάσουμε. Βρισκόμαστε πολύ μακριά από το 50%».

Η Οκόντζο-Ιουέλα προειδοποίησε ότι το παγκόσμιο εμπόριο θα μπορούσε να δεχθεί τις επιπτώσεις των δασμών «αργότερα» το 2026, καθώς η πρόσφατη άνοδος του διεθνούς εμπορίου - που οφείλεται στον προεφοδιασμό αγαθών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους - αρχίζει να υποχωρεί.

Αυτό συνέβαλε στην αναθεώρηση της πρόβλεψης του ΠΟΕ για την παγκόσμια ανάπτυξη του εμπορίου από 0,2% σε 0,9% τον Αύγουστο.

«Πιθανόν στο μέλλον να αρχίσουμε να βλέπουμε περαιτέρω επιπτώσεις, καθώς τα αποθέματα θα εξαντλούνται και οι συνέπειες θα γίνονται πιο ορατές. Ωστόσο, αυτό θα φανεί μέσα στο επόμενο έτος. Εξακολουθούμε να αναμένουμε κάποια ανάπτυξη», τόνισε.