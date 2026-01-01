«Πλήττουμε αποκλειστικά στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους», δηλώνει εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού

Εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού, ερωτηθείς την Πέμπτη για επίθεση με drone σε ξενοδοχείο σε περιοχή της περιφέρειας Χερσώνας που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο, δήλωσε στο πρακτορείο Interfax Ukraine ότι οι ουκρανικές δυνάμεις στοχεύουν αποκλειστικά ρωσικούς στρατιωτικούς ή ενεργειακούς στόχους.

Σύμφωνα με το Reuters, ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου δεν αναφέρθηκε ευθέως στις ρωσικές αναφορές περί πλήγματος σε ξενοδοχείο, σημείωσε ωστόσο ότι όλα τα πλήγματα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων δημοσιοποιούνται στη σελίδα του Γενικού Επιτελείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι Αμυντικές Δυνάμεις της Ουκρανίας τηρούν τους κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και πλήττουν αποκλειστικά εχθρικούς στρατιωτικούς στόχους, εγκαταστάσεις καυσίμων και ενέργειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και άλλους νόμιμους στόχους…», ανέφερε ο εκπρόσωπος, σύμφωνα με το Interfax.

Υπενθυμίζεται ότι, τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν σε ουκρανικό πλήγμα με drone εναντίον ξενοδοχείου και καφέ στη Χερσώνα στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Σάλντο, ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της επαρχίας αυτής στη νότια Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στο Telegram ο Σάλντο διευκρίνισε ότι το πλήγμα σημειώθηκε στο Χόρλι, ένα παραθαλάσσιο χωριό κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία έχει προσαρτήσει η Ρωσία.

Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει το πλήγμα.