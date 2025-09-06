«Πλάτη» του Τραμπ στον υπουργό Υγείας των ΗΠΑ, στο φόντο των εμβολιασμών

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, τον υπουργό Υγείας που ανατρέπει το σύστημα υγείας των ΗΠΑ, παρά την πίεση του Κογκρέσου, τις ανησυχίες για τη δημόσια υγεία και τους πολιτικούς κινδύνους που ενέχει η αλλαγή της πολιτικής για τα εμβόλια σε εθνικό επίπεδο.

Από τότε που ανέλαβε τη θέση του ανώτατου υγειονομικού αξιωματούχου των ΗΠΑ, ο Κένεντι έχει μειώσει δραστικά τη χρηματοδότηση για την έρευνα στον τομέα των εμβολίων, έχει περιορίσει την πρόσβαση στα εμβόλια COVID-19 και έχει απομακρύνει τον επικεφαλής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, τα οποία διατυπώνουν τις συστάσεις των ΗΠΑ για τα εμβόλια.

Οι συνέπειες αυτών των αλλαγών για τους Αμερικανούς και την υγεία τους είναι τεράστιες, προειδοποιούν οι επαγγελματίες της δημόσιας υγείας. Επίσης, ενέχουν πιθανό πολιτικό κίνδυνο: εάν ξεσπάσει επιδημία μολυσματικής νόσου μετά τη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού, ο Τραμπ θα μπορούσε να κατηγορη

Ωστόσο ο πρόεδρος μέχρι στιγμής παραμένει σταθερός στην υποστήριξή του προς τον Κένεντι, υπογραμμίζοντας την προθυμία του Τραμπ να επιτεθεί με σφοδρότητα στο σύστημα υγείας των ΗΠΑ, όπως έχει κάνει με τον ακαδημαϊκό χώρο, το δίκαιο, τα μέσα ενημέρωσης και άλλους θεσμούς της αμερικανικής κοινωνίας.

«Είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος... έχει πολύ καλές προθέσεις και έχει μερικές λίγο διαφορετικές ιδέες», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Πέμπτη στο Λευκό Οίκο, μετά την έντονη ανάκριση του Κένεντι από τους νομοθέτες σε ακρόαση νωρίτερα την ίδια μέρα. «Αν κοιτάξετε τι συμβαίνει στον κόσμο στον τομέα της υγείας και κοιτάξετε και αυτή τη χώρα σε σχέση με την υγεία, μου αρέσει το γεγονός ότι είναι διαφορετικός».

Ο Τραμπ και ο Κένεντι μιλούν τακτικά, αν και όχι τόσο συχνά όσο ο πρόεδρος με άλλους υπουργούς, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Δεν μοιράζονται το ίδιο πάθος, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, αλλά ο Τραμπ υποστηρίζει τον υπουργό.

«Δεν έχει τόσο έντονη άποψη όσο ο Μπόμπι για ορισμένα από αυτά τα βασικά ζητήματα», είπε ο αξιωματούχος. «Εμπιστεύεται την κρίση του».

Ο Τραμπ «έδωσε» τον Κένεντι με τη θέση του υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, αφού έλαβε την υποστήριξη του κινήματος «Make America Healthy Again» (Κάντε την Αμερική ξανά υγιή), που εμπνεύστηκε από τον Κένεντι, στις εκλογές του 2024. Ο Κένεντι, που κατάγεται από μία από τις πιο διάσημες πολιτικές δυναστείες της χώρας, έθεσε για λίγο υποψηφιότητα για την προεδρία ως Δημοκρατικός και ανεξάρτητος, πριν αποσυρθεί για να υποστηρίξει τον Τραμπ.

Τον Δεκέμβριο, ο Τραμπ υποβάθμισε την πιθανότητα ο μακροχρόνιος κριτικός των εμβολίων να επιφέρει ακραίες αλλαγές.

«Νομίζω ότι θα είναι πολύ λιγότερο ριζοσπαστικός από ό,τι νομίζετε», δήλωσε ο τότε εκλεγμένος πρόεδρος στους δημοσιογράφους στο Mar-a-Lago, το κτήμα του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. «Νομίζω ότι έχει πολύ ανοιχτό μυαλό, αλλιώς δεν θα τον είχα τοποθετήσει εκεί».

«Περίπλοκο»

Οι απόψεις του Τραμπ για τα εμβόλια είναι περίπλοκες. Αν και μπορεί να διεκδικήσει τα εύσημα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των εμβολίων COVID-19 που σώζουν ζωές κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, έχει δείξει απροθυμία να τα αποδεχτεί, δεδομένης της αντιπάθειας της πολιτικής του βάσης προς τα εμβόλια και της ευρύτερης αντίδρασης στην πανδημία.

Οι ηγέτες της Φλόριντα ανακοίνωσαν την Τετάρτη ένα σχέδιο για τον τερματισμό όλων των κρατικών υποχρεώσεων εμβολιασμού, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής φοίτησης των μαθητών στα σχολεία. Ο Τραμπ φάνηκε να το αμφισβητεί, με ήπιο τρόπο, την Παρασκευή.

«Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια εμβόλια που είναι πραγματικά εκπληκτικά. Το εμβόλιο για την πολιομυελίτιδα, για παράδειγμα, το θεωρώ εκπληκτικό», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όταν λέτε ότι ορισμένοι άνθρωποι δεν χρειάζεται να εμβολιαστούν... Είναι μια πολύ δύσκολη θέση».

Ενώ οι Δημοκρατικοί έχουν γίνει πιο εμπιστευτικοί απέναντι στα εμβόλια τα τελευταία χρόνια, οι Ρεπουμπλικανοί φαίνονται λιγότερο, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos.

Περίπου το 75% των Δημοκρατικών δήλωσαν τον Μάιο ότι θεωρούν τα εμβόλια για ασθένειες όπως η ιλαρά, η παρωτίτιδα και η ερυθρά «πολύ ασφαλή» για τα παιδιά, σε σύγκριση με το 64% σε δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που διεξήχθη τον Μάιο του 2020.

Το ποσοστό των Ρεπουμπλικάνων που δήλωσαν το ίδιο μειώθηκε στο 41% τον Μάιο του τρέχοντος έτους από 57% πέντε χρόνια νωρίτερα.

Ο Τραμπ είναι συντονισμένος με αυτή την πολιτική δυναμική και έχει αντιδράσει αναλόγως, δήλωσε ο Μαρκ Σορτ, ο οποίος βοήθησε στην καθοδήγηση του σχεδίου αντιμετώπισης της πανδημίας της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ ως επικεφαλής του προσωπικού του αντιπροέδρου Μάικ Πενς.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι υπήρχαν κίνδυνοι για τον Κένεντι, αν τα πράγματα πήγαιναν άσχημα. «Αν υπάρχει κάτι που ο πρόεδρος θεωρεί ντροπιαστικό για τον ίδιο, έχει μια μοναδική ικανότητα να κόβει τα δεσμά και να πηγαίνει σε διαφορετική κατεύθυνση», δήλωσε ο Σορτ.

Ο πρόεδρος δημοσίευσε πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι εταιρείες εμβολίων πρέπει να αποδείξουν ότι τα προϊόντα τους έσωσαν εκατομμύρια ζωές.

Τα δεδομένα αυτά υπάρχουν, αν και υπάρχουν σκεπτικιστές. Μια μελέτη του Yale έδειξε ότι από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Νοέμβριο του 2022, τα εμβόλια COVID-19 απέτρεψαν «περισσότερες από 18,5 εκατομμύρια επιπλέον νοσηλείες και 3,2 εκατομμύρια επιπλέον θανάτους» στις Ηνωμένες Πολιτείες.