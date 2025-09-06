Η επικεφαλής της ακροδεξιάς στη Γαλλία, Μαρίν Λεπέν, έχει σχέδιο για να κατέλθει στις επόμενες προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, εφόσον ο Εμανουέλ Μακρόν λάβει σχετική απόφαση εν μέσω της πολιτικής κρίσης που αντιμετωπίζει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το Politico, σε αυτό το ενδεχόμενο η Λεπέν θα επιχειρήσει να συμμετάσχει στον εκλογικό αγώνα, προσφεύγοντας αμέσως στην ανώτατη συνταγματική αρχή της χώρας για να άρει την απαγόρευση συμμετοχής της στις εκλογές και ζητώντας την άμεση έκδοση απόφασης.

Η Λεπέν δεν μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές από τότε που κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση τον Μάρτιο, μια κατηγορία που συνεχίζει να αρνείται και για την οποία έχει ασκήσει έφεση. Η ημερομηνία έναρξης της έφεσης αναμένεται να αποφασιστεί τη Δευτέρα και η απόφαση έχει υποσχεθεί να εκδοθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Οι υποστηρικτές της Λεπέν ελπίζουν ότι το δικαστήριο θα ανατρέψει την άμεση απαγόρευση εκλογής της, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για το 2027.

Ωστόσο, ενδεχόμενες βουλευτικές εκλογές που θα ακολουθούσαν μιακατάρρευση της μειοψηφικής κυβέρνησης του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού θα γινόταν σε λίγες εβδομάδες. Ο Μπαϊρού φαίνεται σχεδόν βέβαιο ότι θα ηττηθεί τη Δευτέρα σε ψηφοφορία εμπιστοσύνης για το προγραμματισμένο του μέτρο περικοπής του προϋπολογισμού κατά 43,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Αν το ερώτημα είναι: Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση; Η απάντηση είναι όχι, δεν έχουμε», δήλωσε η Λεπέν μετά τη συνάντησή της με τον Μπαϊρού την Τρίτη.

Η Λεπέν υποσχέθηκε τον Ιούλιο να συμμετάσχει σε οποιεσδήποτε νέες εκλογές, παρά τα νομικά της προβλήματα. Ένας αξιωματούχος του κόμματος της, Εθνικού Συναγερμού,, δήλωσε στο POLITICO ότι το κόμμα δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να βρει αντικαταστάτη.

Ένας σύμβουλος της Λεπέν εξήγησε ότι αν προκηρυχθούν νέες εκλογές, η ίδια πιθανότατα θα υποβάλει τα έγγραφα υποψηφιότητάς της στις εκλογικές αρχές της εκλογικής της περιφέρειας, τα οποία αναμφίβολα θα απορριφθούν. Στη συνέχεια, θα μπορούσε να υποβάλει έφεση σε διοικητικό δικαστήριο, το οποίο, αν απορριφθεί, θα μπορούσε να προσφύγει στη συνταγματικότητα της απαγόρευσής της με την ελπίδα ότι η υπόθεση θα φτάσει γρήγορα στο συνταγματικό δικαστήριο.