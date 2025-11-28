Πιθανή απουσία Ρούμπιο από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ εν μέσω κρίσιμων στιγμών για την Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σχεδιάζει να μην παραστεί στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα, όπως δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, απουσία εξαιρετικά σπάνια και παράλληλα κρίσιμη σε μια τόσο σημαντική διατλαντική σύνοδο.

Σύμφωνα με το Reuters, αντί για αυτόν, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Κρίστοφερ Λάνταου, θα εκπροσωπήσει την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του για να συζητήσει θέματα που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Δεν ήταν σαφές γιατί ακριβώς ο Ρούμπιο σχεδίαζε να παραλείψει τη συνάντηση της 3ης Δεκεμβρίου, και τα σχέδιά του θα μπορούσαν να αλλάξουν την τελευταία στιγμή.

Ωστόσο, η πιθανή απουσία του έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι προσπαθούν να γεφυρώσουν τα κενά γύρω από το αμφιλεγόμενο σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, με ορισμένους Ευρωπαίους διπλωμάτες να παραπονιούνται ότι αποκλείονται από τη διαδικασία.

Συνήθως πραγματοποιούνται δύο επίσημες συναντήσεις υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ ετησίως, και είναι εξαιρετικά σπάνιο για έναν Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να απουσιάζει. Το 2017, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, ο τότε υπουργός Εξωτερικών, Ρεξ Τίλερσον αρχικά σχεδίαζε να παραλείψει μια συνάντηση τον Απρίλιο, αν και η συνάντηση τότε αναβλήθηκε για να διευκολύνει το πρόγραμμά του.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει την πιθανή απουσία του Ρούμπιο, αλλά δήλωσε ότι η συμμαχία του ΝΑΤΟ είχε «πλήρως αναζωογονηθεί» κατά τη διάρκεια της διοίκησης Τραμπ.

«Τα ιστορικά επιτεύγματα εξωτερικής πολιτικής μέσα σε μόλις 10 μήνες αυτής της διοίκησης μιλούν από μόνα τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ παρέπεμψε στις ΗΠΑ σχετικά με την παρουσία του Ρούμπιο, αλλά ανέφερε ότι δεν είναι ασυνήθιστο ορισμένοι υπουργοί Εξωτερικών να παραλείπουν την εκδήλωση.

Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ήταν επιφυλακτικοί στο ενδεχόμενο να πιεστούν να αποδεχθούν μια συμφωνία υπέρ των ρωσικών συμφερόντων, ανησυχίες που εντάθηκαν σημαντικά μετά τη διαρροή ενός προσχεδίου 28 σημείων για την κατάπαυση του πολέμου στα μέσα Νοεμβρίου.

Η απουσία του Ρούμπιο ενδέχεται να εμβαθύνει τις αμφιβολίες σχετικά με τη δέσμευση της Ουάσιγκτον για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, η οποία έχει ήδη πληγεί τα τελευταία χρόνια.

Η Ουάσιγκτον είναι ο de facto ηγέτης του ΝΑΤΟ, αλλά ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει αμφιβολίες για την αναγκαιότητα της συμμαχίας και έχει υπονοήσει σε διάφορες στιγμές ότι θα μπορούσε να αποχωρήσει από τη δεκαετή συμμαχία.

Ο Λάνταου, ο δεύτερος σε ιεραρχία Αμερικανός διπλωμάτης που θα παραστεί στη συνάντηση εκ μέρους του Ρούμπιο, είχε αμφισβητήσει την ανάγκη του ΝΑΤΟ σε μια ανάρτηση τον Ιούνιο στο X, την οποία αργότερα διέγραψε.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ επανέλαβε την εμπιστοσύνη του στη συμμαχία κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο, η οποία θεωρήθηκε ευρέως επιτυχής, αλλά παράλληλα πίεζε συνεχώς τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τις δαπάνες άμυνας, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται πλέον να τα «σώσει».

Η πιθανή απουσία έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία. Εκτός από τις ανησυχίες για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ο επικεφαλής προσωπικού του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γιέρμακ, παραιτήθηκε την Παρασκευή, λίγες ώρες αφότου οι αντι-διαφθορικές αρχές έκαναν έρευνα στο σπίτι του.