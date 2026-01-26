Πιστόριους σε Τραμπ: Να ζητήσεις συγγνώμη για όσα δήλωσες σχετικά με το Αφγανιστάν

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να ζητήσει συγγνώμη για τις δηλώσεις του που υπονοούσαν ότι οι σύμμαχοι της Αμερικής στο ΝΑΤΟ, στο Αφγανιστάν, απέφυγαν να υπηρετήσουν στην πρώτη γραμμή, προσχωρώντας στο χορό των επικρίσεων από Ευρωπαίους πολιτικούς και βετεράνους του στρατού.

Ο Τραμπ προκάλεσε βαθιά προσβολή στους συμμάχους των ΗΠΑ όταν δήλωσε στο Fox Business Network την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ «ποτέ δεν χρειάστηκαν» τη διατλαντική συμμαχία και κατηγόρησε τους συμμάχους ότι παρέμειναν «λίγο μακριά από την πρώτη γραμμή» στο Αφγανιστάν.

«Δεν είναι σωστό και είναι ασεβές να μιλάς με αυτόν τον τρόπο για τους νεκρούς των συμμάχων σου. Όλοι στάθηκαν εκεί, στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το να ισχυρίζεσαι κάτι άλλο σήμερα είναι απλά αναληθές», δήλωσε σε μια εκπομπή του γερμανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα ARD αργά την Κυριακή.

Χιλιάδες Γερμανοί στρατιώτες συμμετείχαν στις αποστολές «Enduring Freedom» και «Resolute Support» του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν και 59 από αυτούς σκοτώθηκαν. Οι αποστολές ξεκίνησαν μετά τις επιθέσεις της Αλ Κάιντα στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

Ο Πιστόριους δήλωσε ότι θα θέσει το θέμα την επόμενη φορά που θα μιλήσει με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και προέτρεψε τον Τραμπ να ζητήσει συγγνώμη.

«Αυτό θα ήταν ένα σημάδι ευπρέπειας, σεβασμού και επίσης διορατικότητας», είπε

Τα σχόλιά του ακολουθούν παρόμοιες δηλώσεις από άλλους Ευρωπαίους πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Τραμπ «ειλικρινά αποτρόπαιες», σε μια απόκλιση από τη συνήθη αποφυγή του να ασκεί άμεση κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ εξήρε το Σάββατο τους «γενναίους» Βρετανούς στρατιώτες, αν και δεν ζήτησε συγγνώμη για τα προηγούμενα σχόλιά του και δεν ανέφερε τις θυσίες άλλων συμμάχων του ΝΑΤΟ. Η Βρετανία έχασε 457 στρατιωτικούς στο Αφγανιστάν.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν επικρίνει τις ευρωπαϊκές χώρες για την αποτυχία τους να επιτύχουν τους στόχους δαπανών του ΝΑΤΟ και για την υπερβολική εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ για την άμυνά τους.

Ο Πιστόριους, ο οποίος ηγείται μιας προσπάθειας ανασυγκρότησης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να αποδεχτεί ότι δεν μπορεί να εξαρτάται από τις ΗΠΑ όπως τα τελευταία 70 χρόνια, αλλά ότι ο γερμανικός στρατός βρίσκεται σε «εξαιρετική πορεία» για την επίτευξη των στόχων του να ανακτήσει τη δύναμή του έως το 2029.