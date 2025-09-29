Πιστόριους: Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, χαρακτήρισε «ευσεβείς πόθους» τις συζητήσεις περί πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «δεν επιδιώκει ούτε κατάπαυση του πυρός ούτε ειρήνη», σύμφωνα εμ τον Guardian.

«Γι’ αυτόν τον λόγο οι διπλωματικές προσπάθειες δεν οδηγούν σε καμία ουσιαστική πρόοδο», ανέφερε ο Πιστόριους, υπογραμμίζοντας πως το ζητούμενο σήμερα είναι «η ενδυνάμωση της Ουκρανίας και η ενίσχυση της άμυνάς της».

Ο Γερμανός υπουργός, στέλεχος του SPD, πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι η Ουκρανία να εισέλθει σε πραγματικές διαπραγματεύσεις για μια διαρκή ειρήνη, και γι’ αυτό πρέπει να είναι ισχυρή. […] Οφείλουμε να κάνουμε περισσότερα για την ευρωπαϊκή άμυνα. Το ΝΑΤΟ χρειάζεται να γίνει πιο ευρωπαϊκό, ώστε να παραμείνει διατλαντικό».