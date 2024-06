Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και η Αίγυπτος κάλεσαν το Σάββατο με κοινή τους δήλωση το Ισραήλ και τη Χαμάς να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία που «ενσωματώνει τις αρχές» για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που παρουσίασε ο Τζο Μπάιντεν.

«Ως διαμεσολαβητές στις συνεχιζόμενες συζητήσεις για τη διασφάλιση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων και των κρατουμένων, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αίγυπτος και το Κατάρ καλούν από κοινού τόσο τη Χαμάς όσο και το Ισραήλ να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία που ενσωματώνει τις αρχές που παρουσίασε ο πρόεδρος Μπάιντεν στις 31 Μαΐου 2024», αναφέρεται στην τριμερή κοινή δήλωση.

Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει «τα αιτήματα όλων των μερών» σε «μια συμφωνία που εξυπηρετεί πολλαπλά συμφέροντα και θα φέρει άμεση ανακούφιση τόσο στον καθημαγμένο λαό της Γάζας όσο και στους καθημαγμένους ομήρους και τις οικογένειές τους», σημειώνεται.

«Η συμφωνία αυτή προσφέρει έναν οδικό χάρτη για μόνιμη κατάπαυση του πυρός και τερματισμό της κρίσης», καταλήγουν οι τρεις χώρες.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Κατάρ σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι δήλωσε το Σάββατο ότι οι διαμεσολαβητές ελπίζουν ότι όλα τα μέρη θα αντιμετωπίσουν θετικά τις αρχικές θέσεις της πρότασης για εκεχειρία στη Γάζα.

Ο Αλ Θάνι έκανε τις παρατηρήσεις αυτές κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ.

Η πρόταση περιλαμβάνει «την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από όλες τις κατοικημένες περιοχές της Γάζας, την απελευθέρωση των [απαχθέντων], συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των ηλικιωμένων και των τραυματιών, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστίνιων κρατουμένων και την είσοδο βοήθειας στη λωρίδα», πρόσθεσε ο Αλ Θάνι.

Το Κατάρ, μαζί με την Αίγυπτο, μεσολαβεί στις συζητήσεις για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι δήλωσε επίσης σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μπλίνκεν το Σάββατο ότι η χώρα του θα υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ανακοίνωσε το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Αλ Θάνι, ο οποίος είναι επίσης υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, δήλωσε τον Απρίλιο ότι το κράτος του Κόλπου επανεκτιμά τον ρόλο του ως διαμεσολαβητή, επικαλούμενο ανησυχίες ότι οι προσπάθειές του υπονομεύονται από πολιτικούς που επιδιώκουν «να κερδίσουν πόντους».

Από την πλευρά του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε ότι ο Μπλίνκεν συνομίλησε τηλεφωνικά με κορυφαίους αξιωματούχους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και την Αίγυπτο σχετικά με μια πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα.

Ο Μπλίνκεν μίλησε με τους υπουργούς Εξωτερικών των τριών χωρών, ανέφερε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ.

Στην πρώτη φάση θα ξεκινήσει μια εκεχειρία έξι εβδομάδων, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ισραηλινός στρατός θα αποχωρήσει από κατοικημένες περιοχές της Γάζας. Η Χαμάς θα απελευθερώσει «ορισμένο αριθμό» ομήρων – συμπεριλαμβανομένων γυναικών, ηλικιωμένων και τραυματιών – με αντάλλαγμα εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους. Ορισμένα λείψανα νεκρών Ισραηλινών ομήρων θα επιστραφούν στις οικογένειές τους. Οι Παλαιστίνιοι άμαχοι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους σε όλες τις περιοχές της Γάζας

Στη δεύτερη φάση προβλέπεται η απελευθέρωση όλων των εν ζωή ομήρων, συμπεριλαμβανομένων των ανδρών στρατιωτών και η πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Η κατάπαυση του πυρός θα αναβαθμιστεί σε «μόνιμη παύση των εχθροπραξιών».

Στην τρίτη φάση τυχόν λείψανα Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα θα επιστραφούν. Θα ξεκινήσει ένα «μείζον σχέδιο ανοικοδόμησης» για τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής και διεθνούς βοήθειας για την ανοικοδόμηση σπιτιών, σχολείων και νοσοκομείων.

«Είναι καιρός να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και να ξεκινήσει η επόμενη μέρα», είπε ο Μπάιντεν, ο οποίος δέχεται πιέσεις να σταματήσει η σύγκρουση στη Γάζα, που διανύει τώρα τον όγδοο μήνα.

Everyone who wants peace now must raise their voices and let the leaders of Hamas know they should take the proposed deal, work to make the proposal real and lasting, and forge a better future out of this tragic war. pic.twitter.com/gRo6Umjdfr