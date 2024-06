Νετανιάχου: Καμία μόνιμη εκεχειρία στη Γάζα χωρίς την «καταστροφή» της Χαμάς

Δεν θα υπάρξει «μόνιμη κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα μέχρι να καταστραφούν οι στρατιωτικές και διοικητικές δυνατότητες της Χαμάς, τόνισε το Σάββατο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στον απόηχο του σχεδίου Μπάιντεν για τη Γάζα.

Τα σχόλιά του, σε δήλωση που δημοσιεύθηκε μόνο στα αγγλικά, ήρθαν μετά την ανακοίνωση από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν μιας ισραηλινής πρότασης τριών φάσεων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς. Ο Μπάιντεν κάλεσε την τρομοκρατική οργάνωση να την αποδεχθεί και την ισραηλινή κυβέρνηση να την υποστηρίξει.

«Οι όροι του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν μεταβληθεί: Η καταστροφή των στρατιωτικών και διοικητικών δυνατοτήτων της Χαμάς, η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η διασφάλιση ότι η Γάζα δεν αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου.

