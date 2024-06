Reuters, AFP

Σε νέα φάση φαίνεται πως μπαίνει η κρίση στη Μέση Ανατολή, μετά από την πρόταση του Ισραήλ που παρουσίασε την Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και η οποία προβλέπει τρεις φάσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην πρώτη φάση θα ξεκινήσει μια εκεχειρία έξι εβδομάδων, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ισραηλινός στρατός θα αποχωρήσει από κατοικημένες περιοχές της Γάζας. Η Χαμάς θα απελευθερώσει «ορισμένο αριθμό» ομήρων – συμπεριλαμβανομένων γυναικών, ηλικιωμένων και τραυματιών – με αντάλλαγμα εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους. Ορισμένα λείψανα νεκρών Ισραηλινών ομήρων θα επιστραφούν στις οικογένειές τους. Οι Παλαιστίνιοι άμαχοι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους σε όλες τις περιοχές της Γάζας

Στη δεύτερη φάση προβλέπεται η απελευθέρωση όλων των εν ζωή ομήρων, συμπεριλαμβανομένων των ανδρών στρατιωτών και η πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Η κατάπαυση του πυρός θα αναβαθμιστεί σε «μόνιμη παύση των εχθροπραξιών».

Στην τρίτη φάση τυχόν λείψανα Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα θα επιστραφούν. Θα ξεκινήσει ένα «μείζον σχέδιο ανοικοδόμησης» για τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής και διεθνούς βοήθειας για την ανοικοδόμηση σπιτιών, σχολείων και νοσοκομείων.

«Είναι καιρός να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και να ξεκινήσει η επόμενη μέρα», είπε ο Μπάιντεν, ο οποίος δέχεται πιέσεις να σταματήσει η σύγκρουση στη Γάζα, που διανύει τώρα τον όγδοο μήνα.

Η Χαμάς, για την οποία ο Μπάιντεν είπε ότι έλαβε την πρόταση από το Κατάρ, εξέδωσε ανακοίνωση αντιδρώντας θετικά. Η Χαμάς είπε ότι είναι έτοιμη να εμπλακεί «θετικά και με εποικοδομητικό τρόπο» σε κάθε πρόταση που βασίζεται σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός, αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, ανασυγκρότηση της Γάζας, επιστροφή των εκτοπισμένων και «γνήσια» ανταλλαγή κρατουμένων. Πρέπει ωστόσο το Ισραήλ να “ανακοινώσει ξεκάθαρα τη δέσμευσή του σε μια τέτοια συμφωνία“.

Το Ισραήλ προειδοποιεί ότι οι «όροι» για την επίτευξη «μόνιμης κατάπαυσης του πυρός» στην Γάζα δεν έχουν μεταβληθεί στο ισραηλινό σχέδιο και περιλαμβάνουν την «καταστροφή» της Χαμάς καθώς και την «απελευθέρωση όλων των ομήρων», αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Σύμφωνα με την πρόταση, το Ισραήλ θα συνεχίσει να επιμένει ώστε οι όροι αυτοί να εκπληρωθούν πριν από την εφαρμογή μίας μόνιμης κατάπαυσης του πυρός. Η ιδέα ότι το Ισραήλ θα αποδεχθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός πριν εκπληρωθούν αυτοί οι όροι είναι καταδικασμένη σε αποτυχία», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

The Prime Minister's Office:



Israel's conditions for ending the war have not changed: The destruction of Hamas military and governing capabilities, the freeing of all hostages and ensuring that Gaza no longer poses a threat to Israel.