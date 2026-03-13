New York Post

Η εξουδετέρωση του βαθύτερου πυρηνικού οχυρού του Ιράν θεωρείται από δυτικούς αναλυτές πιθανό σημείο καμπής για την πορεία των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία. Ωστόσο, μια τέτοια επιχείρηση ενδέχεται να απαιτήσει ακόμη και ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων στο έδαφος.

Στο επίκεντρο των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών βρίσκεται πλέον το συγκρότημα με την κωδική ονομασία «Pickaxe Mountain» (Βουνό της Αξίνας), το οποίο είναι κατασκευασμένο σε βάθος άνω των 100 μέτρων κάτω από βουνό, καθιστώντας το βαθύτερο ακόμη και από τη γνωστή εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στο Φορντό.

Σύμφωνα με αναλυτές, η Andrea Stricker, αναπληρώτρια διευθύντρια του προγράμματος μη διάδοσης πυρηνικών στο Foundation for Defense of Democracies (FDD), εκτιμά ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν μπορούν να θεωρήσουν επιτυχημένους τους στρατιωτικούς τους στόχους χωρίς την εξασφάλιση της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Η ίδια υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη εξουδετέρωσης του Pickaxe Mountain και την κατάσχεση ή καταστροφή των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου (HEU), ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο να περιέλθουν στα χέρια της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας ή τρομοκρατικών οργανώσεων.

Παρά τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το περασμένο καλοκαίρι, μετά τον «Πόλεμο των 12 Ημερών», ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είχε καταστραφεί πλήρως από αεροπορικές επιδρομές, η Ισλαμική Δημοκρατία φέρεται να ανασυγκρότησε και να ενίσχυσε τις υποδομές της. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το Ιράν διαθέτει σήμερα περισσότερα από 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%, ποσότητα που βρίσκεται πολύ κοντά στο επίπεδο που απαιτείται για την κατασκευή τουλάχιστον 11 πυρηνικών όπλων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης ειδικών δυνάμεων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι μια χερσαία επιχείρηση θα εξεταστεί μόνο εφόσον οι ιρανικές άμυνες αποδυναμωθούν σε τέτοιο βαθμό ώστε να καταστεί ασφαλής η ανάπτυξη στρατιωτών. «Κάποια στιγμή ίσως το κάνουμε. Δεν το έχουμε κυνηγήσει ακόμα, αλλά ίσως το κάνουμε αργότερα», δήλωσε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Το συγκρότημα στο «Pickaxe Mountain» βρίσκεται περίπου ένα μίλι από την πυρηνική εγκατάσταση της Νατάνζ, ενώ οι πληροφορίες για το εσωτερικό του παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένες. Είναι ενδεικτικό ότι ο γενικός διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Rafael Grossi, φέρεται να έλαβε την απάντηση ότι οι εργασίες στο σημείο «δεν τον αφορούν» όταν επιχείρησε να ζητήσει διευκρινίσεις.

Όπως μεταδίδει η New York Post, η πρόσφατη επίθεση στην εγκατάσταση Taleghan 2 την περασμένη Πέμπτη ενδέχεται να σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης του πολέμου. Η Annika Ganzeveld, ερευνήτρια στο American Enterprise Institute, εκτιμά ότι η αποδυνάμωση των ιρανικών συστημάτων αεράμυνας δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για απευθείας πλήγματα σε πυρηνικές υποδομές, στόχους που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολο να πληγούν.