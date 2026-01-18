Πεζεσκιάν σε Τραμπ: Η επίθεση στον Χαμενεΐ ισοδυναμεί με ολοκληρωτικό πόλεμο κατά του έθνους του Ιράν

Μήνυμα προς τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της ότι οποιαδήποτε επίθεση στον ανώτατο ηγέτη της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ «ισοδυναμεί με έναν ολοκληρωτικό πόλεμο κατά του ιρανικού έθνους», έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Αν υπάρχουν δυσκολίες και ταλαιπωρίες στη ζωή των αγαπημένων ανθρώπων, ένας από τους κύριους παράγοντες είναι η μακροχρόνια εχθρότητα και οι απάνθρωπες κυρώσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ και των συμμάχων της. Η επίθεση στον ανώτατο ηγέτη της χώρας μας ισοδυναμεί με έναν ολοκληρωτικό πόλεμο κατά του ιρανικού έθνους», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Χ.

اگر سختی و تنگنایی در زندگی مردم عزیز #ایران وجود دارد، یکی از عوامل اصلی آن دشمنی دیرینه و تحریم‌های غیرانسانی دولت امریکا و هم‌پیمانان اوست.

تعرض به رهبری معظم کشورمان به‌منزله جنگ تمام عیار با ملت ایران است. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) January 18, 2026

Σε μία από τις τελευταίες τους τοποθετήσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Politico είχε αναφέρει ότι «ήρθε η ώρα να αναζητηθεί νέα ηγεσία στο Ιράν».

«Η καλύτερη απόφαση που πήρε ποτέ ήταν να μην κρεμάσει περισσότερους από 800 ανθρώπους πριν από δύο ημέρες», δήλωσε ο Τραμπ το Σάββατο, όταν ρωτήθηκε για το μέγεθος μιας πιθανής στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στο Ιράν.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν λίγο μετά τη δημοσίευση μιας σειράς εχθρικών μηνυμάτων από τον λογαριασμό του Χαμενεΐ στην πλατφόρμα X, στα οποία κατηγορούσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι ευθύνεται για τη φονική βία και την αναταραχή στο Ιράν.

Χιλιάδες διαδηλωτές σε ολόκληρη τη χώρα σκοτώθηκαν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, γεγονός που οδήγησε τον Τραμπ να απειλήσει επανειλημμένα με στρατιωτική επέμβαση. Την Τρίτη, ο Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις και να «καταλάβουν τους θεσμούς», λέγοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

«Κρίνουμε ένοχο τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τα θύματα, τις καταστροφές και τη συκοφαντία που επέβαλε στο ιρανικό έθνος», έγραψε ο Χαμενεΐ.

Σε άλλη ανάρτηση, είπε ότι ο Τραμπ παρουσίασε λανθασμένα βίαιες ομάδες ως εκπροσώπους του ιρανικού λαού, χαρακτηρίζοντας τον ισχυρισμό αυτό «εξοργιστική συκοφαντία».

Ο Τραμπ, αφού του διάβασαν τις αναρτήσεις, δήλωσε ότι οι κυβερνώντες της Τεχεράνης βασίζονται στην καταστολή και τη βία για να κυβερνούν.

«Αυτό για το οποίο είναι ένοχος, ως ηγέτης μιας χώρας, είναι η πλήρης καταστροφή της χώρας και η χρήση βίας σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ», είπε ο Τραμπ. «Για να διατηρηθεί η χώρα σε λειτουργία - έστω και σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο - η ηγεσία θα έπρεπε να επικεντρωθεί στο να κυβερνά σωστά τη χώρα της, όπως κάνω εγώ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και όχι να σκοτώνει ανθρώπους κατά χιλιάδες για να διατηρεί τον έλεγχο», συνέχισε.

«Η ηγεσία βασίζεται στον σεβασμό, όχι στον φόβο και τον θάνατο», πρόσθεσε.

Η ανταλλαγή αυτή αναδεικνύει την κλιμάκωση της ρητορικής ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, σε μια ιδιαίτερα ασταθή στιγμή για την περιοχή, καθώς και το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ πρόσφατα απηύθυνε δημόσιο διάγγελμα στο οποίο υποστήριξε ότι «το ιρανικό έθνος νίκησε την Αμερική».

Ο Τραμπ προχώρησε ακόμη περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, καταγγέλλοντας τον Χαμενεΐ και το ιρανικό σύστημα διακυβέρνησης.

«Ο άνθρωπος αυτός είναι άρρωστος και θα έπρεπε να κυβερνά σωστά τη χώρα του και να σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους», δήλωσε ο Τραμπ. «Η χώρα του είναι το χειρότερο μέρος για να ζει κανείς οπουδήποτε στον κόσμο, εξαιτίας της κακής ηγεσίας», είπε.

Ο Χαμενεΐ κατηγορεί τον «εγκληματία» Τραμπ για τα θύματα των διαδηλώσεων στο Ιράν

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ δήλωσε το Σάββατο πως το Ιράν θεωρεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «εγκληματία», καθώς προκάλεσε θύματα, ζημιές και διέδωσε συκοφαντίες για τον ιρανικό λαό κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

«Η τελευταία αντι-ιρανική στάση ήταν διαφορετική στο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενεπλάκη προσωπικά», είπε ο Χαμενεΐ, όπως μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

«Θεωρούμε τον Αμερικανό πρόεδρο υπεύθυνο για θύματα, ζημιές και κατηγορίες που διατυπώθηκαν σε βάρος του ιρανικού έθνους», δήλωσε σε ένα πλήθος υποστηρικτών, κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας που εκφώνησε με την ευκαιρία μιας θρησκευτικής εορτής.

إنّنا نعدّ الرئيسَ الأمريكي مجرمًا بسبب الخسائر والأضرار والاتهام الذي وجّهه إلى الشعب الإيراني. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) January 17, 2026

«Ήταν μια αμερικανική σκευωρία», συμπλήρωσε, προσθέτοντας πως «ο στόχος των ΗΠΑ είναι να καταπιούν το Ιράν (…) ο στόχος είναι να καταστήσουν το Ιράν υπό στρατιωτική, πολιτική και οικονομική κυριαρχία».

Επιπλέον, ο Αλί Χαμενεΐ εκτίμησε πως οι αρχές θα έπρεπε να «διαλύσουν τους στασιαστές», στον απόηχο της αιματηρής καταστολής του κύματος διαδηλώσεων εναντίον της εξουσίας, με χιλιάδες νεκρούς.

«Δεν έχουμε πρόθεση να οδηγήσουμε τη χώρα στον πόλεμο, όμως δεν θα δείξουμε έλεος στους εγκληματίες της χώρας (…) ακόμα περισσότερο από τους εγχώριους εγκληματίες, τους διεθνείς εγκληματίες, ούτε σε αυτούς θα δείξουμε έλεος».

«Με τη δύναμη του Θεού, το ιρανικό έθνος πρέπει να διαλύσει τους στασιαστές, όπως ακριβώς διέλυσε τη στάση», συμπλήρωσε.

إنّ الفتنة الأخيرة كانت فتنة أمريكية؛ فقد خطط الأمريكيون وبذلوا جهودهم. هدف أمريكا هو ابتلاع إيران. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) January 17, 2026

Στο παρελθόν, ο Χαμενεΐ είχε κατηγορήσει τους διαδηλωτές ότι δρούσαν κατ’ εντολή του Τραμπ και άλλων «ξένων τρομοκρατών», ενισχύοντας τη ρητορική περί εξωτερικής υπονόμευσης της χώρας.

Κατά τη διάρκεια των κινητοποίησεων αρκετοί διαδηλωτές προχώρησαν σε δημόσιες πράξεις αμφισβήτησης, καίγοντας φωτογραφίες του ανώτατου ηγέτη. Η εικόνα πολιτών να ανάβουν τσιγάρα χρησιμοποιώντας φωτογραφίες του Χαμενεΐ εξελίχθηκε σε σύμβολο εθνικής ανυπακοής και αντίστασης απέναντι στο θεοκρατικό καθεστώς.

Οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στις διαδηλώσεις στο Ιράν φτάνουν τους 5.000

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε την Κυριακή ότι οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει πως τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων περίπου 500 μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, ο αξιωματούχος, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, ανέφερε επίσης στο Reuters ότι ορισμένες από τις σφοδρότερες συγκρούσεις και ο υψηλότερος αριθμός θυμάτων καταγράφηκαν στις κουρδικές περιοχές του βορειοδυτικού Ιράν — μια περιοχή όπου δρουν κουρδικά αποσχιστικά κινήματα και όπου, σε προηγούμενες περιόδους αναταραχής, τα επεισόδια υπήρξαν από τα πλέον βίαια.

«Ο τελικός απολογισμός δεν αναμένεται να αυξηθεί απότομα», δήλωσε ο αξιωματούχος, ισχυριζόμενος ότι «το Ισραήλ και ένοπλες ομάδες στο εξωτερικό» στήριξαν και εξόπλισαν όσους κατέβηκαν στους δρόμους.

Οι ιρανικές αρχές αποδίδουν τακτικά τις ταραχές σε ξένους προς αυτές εχθρούς, όπως το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η οργάνωση υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, ανέφερε το Σάββατο ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 3.308, με ακόμη 4.382 περιπτώσεις να τελούν υπό διερεύνηση.

Η οργάνωση δήλωσε επίσης ότι έχει επιβεβαιώσει περισσότερες από 24.000 συλλήψεις.

Παράλληλα, η κουρδική οργάνωση δικαιωμάτων Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, έχει επίσης αναφέρει ότι ορισμένες από τις πιο σφοδρές συγκρούσεις κατά τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου σημειώθηκαν σε κουρδικές περιοχές του βορειοδυτικού Ιράν.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι, Ιρανοί μιλούν για 10.000 με 12.000 νεκρούς, λόγω της βάναυσης απόπειρας καταστολής από το θεοκρατικό καθεστώς, ενώ φρίκη προκαλούν οι μαρτυρίες για βασανισμούς και υβριστικές συμπεριφορές στις οικογένειες των θυμάτων.