Πεζεσκιάν: Καλεί τους προμηθευτές να μην αυξήσουν τις τιμές εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων για την ακρίβεια

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κάλεσε την Πέμπτη τους εγχώριους προμηθευτές να μην συσσωρεύουν και να μην υπερτιμούν τα προϊόντα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι άνθρωποι δεν πρέπει να αισθάνονται καμία έλλειψη όσον αφορά την προμήθεια και τη διανομή αγαθών», δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν, καλώντας την κυβέρνησή του να διασφαλίσει επαρκή προμήθεια αγαθών και την παρακολούθηση των τιμών σε ολόκληρη τη χώρα.

Το Ιράν προχωρά σε μεταρρυθμίσεις στον τομέα των επιδοτήσεων, εν μέσω πανεθνικών διαδηλώσεων κατά της ακρίβειας, σημειώνει το Reuters.

Η μεταρρύθμιση των επιδοτήσεων του Ιράν έχει ως στόχο να ευνοήσει τους καταναλωτές έναντι των εισαγωγέων, καταργώντας τις προτιμησιακές συναλλαγματικές ισοτιμίες που επέτρεπαν στους εισαγωγείς να έχουν πρόσβαση σε ξένο νόμισμα σε τιμές φθηνότερες από αυτές που ήταν διαθέσιμες στους απλούς Ιρανούς.

Σύμφωνα με την πολιτική, οι Ιρανοί θα λαμβάνουν περίπου 7 δολάρια το μήνα για να αγοράζουν βασικά αγαθά σε επιλεγμένα παντοπωλεία. Η τιμή ορισμένων βασικών αγαθών, όπως το μαγειρικό λάδι ή τα αυγά, έχει αυξηθεί σημαντικά από τότε που ανακοινώθηκε η πολιτική.

Σημειώνεται, ότι οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις να διανύουν τη 12η ημέρα τους και τον απολογισμό των νεκρών να ανέρχεται τουλάχιστον στους 36, με τον Πεζεσκιάν να ζητά από τις δυνάμεις ασφαλείας να μην επιτίθενται στους διαδηλωτές.