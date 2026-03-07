Πεζεσκιάν σε Τραμπ: Το Ιράν δεν θα παραδοθεί - Δεν θα επιτεθούμε σε γείτονες, εκτός αν το κάνουν πρώτοι (vid)

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα «θα σταθεί μέχρι το τέλος» και δεν πρόκειται να παραδοθεί, καλώντας τους Ιρανούς να αφήσουν στην άκρη τις εσωτερικές διαφωνίες και να ενωθούν για την υπεράσπιση της χώρας.

Συγκεκριμένα, εξαπολύοντας επίθεση προς τον Αμερικανό πρόεδρο, με αφορμή τις χθεσινές του δηλώσεις περί άνευ όρων παράδοση του Ιράν, ο Πεζεσκιάν δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η απαίτηση αυτή του Τραμπ «είναι ένα όνειρο που θα πρέπει να πάρουν μαζί τους στον τάφο τους».

Παράλληλα, τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να επιτεθεί σε γειτονικά κράτη και ότι επιθέσεις θα πραγματοποιούνται μόνο εάν από τα εδάφη τους εκδηλωθεί επίθεση κατά του Ιράν.

«Το προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας αποφάσισε (χθες) ότι δεν θα υπάρξουν άλλες επιθέσεις στις γειτονικές χώρες, ούτε εκτοξεύσεις πυραύλων, εκτός κι αν προέλθει από τις χώρες αυτές επίθεση κατά του Ιράν», είπε ο Πεζεσκιάν, με τις δηλώσεις του να μεταδίδονται από την κρατική τηλεόραση.

President Pezeshkian: We do not intend to do any aggression on our neighbors. As I have always said they are our brothers. We and these dear [brothers] in the region should hand in hand ensure peace. pic.twitter.com/yaGCZ0gX3Y — IranPress (@IranPress_eng) March 7, 2026

Ο Ιρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από τα πλήγματα των τελευταίων ημερών και τις κάλεσε να μην μετατραπούν σε «εργαλεία» του Ισραήλ ή των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά να επιδιώξουν την αποκλιμάκωση μέσω της διπλωματίας.

«Θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες που δέχθηκαν επίθεση από το Ιράν», δήλωσε ο Πεζεσκιάν. «Από εδώ και στο εξής δεν θα πρέπει να επιτιθέμεθα σε γειτονικές χώρες ούτε να εκτοξεύουμε πυραύλους εναντίον τους, εκτός εάν δεχθούμε επίθεση από αυτές. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να επιλυθεί μέσω της διπλωματίας», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι, αρκετές χώρες του Κόλπου φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Οι γειτονικές χώρες του Ιράν έχουν στοχοθετηθεί από drones και πυραύλους από την αρχή της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου. Το Ιράν δήλωσε ότι στοχοθετεί μόνο αμερικανικά συμφέροντα ή βάσεις, κάτι που αμφισβητούν οι χώρες που έχουν αποτελέσει στόχο.

