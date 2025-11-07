Πεζεσκιάν: Η Τεχεράνη επιδιώκει την ειρήνη, αλλά δεν θα υποκύψει στον εξαναγκασμό

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ιράν επιδιώκει την ειρήνη, αλλά δεν θα εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει τα πυρηνικά και πυραυλικά του προγράμματα, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ιράν είχε ρωτήσει εάν θα μπορούσαν να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις κατά της χώρας.

«Είμαστε πρόθυμοι να διεξαγάγουμε συνομιλίες στο πλαίσιο διεθνών θεσμών, αλλά όχι εάν μας λένε ότι δεν μπορούμε να έχουμε επιστήμη (πυρηνική) ή το δικαίωμα να αμυνόμαστε (με πυραύλους), αλλιώς θα μας βομβαρδίσουν», είπε ο Πεζεσκιάν.

Το Ιράν έχει επανειλημμένως απορρίψει το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων σχετικά με τις αμυντικές του δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένου του πυραυλικού του προγράμματος, καθώς και την ιδέα της πλήρους εγκατάλειψης του εμπλουτισμού ουρανίου στο έδαφός του.

«Θέλουμε να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο με ειρήνη και ασφάλεια, αλλά όχι με ταπείνωση, και δεν είναι αποδεκτό να μας επιβάλλουν ό,τι θέλουν και εμείς απλώς να τους υπηρετούμε», είπε ο Πεζεσκιάν.

«Εφοδιάζουν το Ισραήλ με όπλα, ενώ μας λένε να μην έχουμε πυραύλους για άμυνα, και μετά μας βομβαρδίζουν όποτε θέλουν».

Η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον είχαν πραγματοποιήσει πέντε γύρους συνομιλιών για τα πυρηνικά πριν από τον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του οποίου αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις.

Το Ισραήλ θεωρεί το Ιράν υπαρξιακή απειλή. Ωστόσο, το Ιράν δηλώνει ότι οι βαλλιστικοί του πύραυλοι, με εμβέλεια έως 2.000 χιλιομέτρων, αποτελούν σημαντική αποτρεπτική και ανταποδοτική δύναμη απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και άλλους πιθανούς περιφερειακούς αντιπάλους. Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.